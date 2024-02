Turbo-combustion, le poêle à bois le plus performant ?

La tendance du chauffage au bois n’est pas près de s’arrêter, surtout avec l’augmentation des prix de l’énergie. Si nous parlons de l’électricité, par exemple, la hausse de 8,6 % (tarifs normaux) et de 9,8 % (tarifs heures creuses/heures pleines) annoncée par le Gouvernement est entrée en vigueur depuis le 1ᵉʳ février. C’est une des raisons pour lesquelles de plus en plus de foyers délaissent le chauffage électrique et se tournent vers le poêle à bois. Si, comme eux, vous souhaitez utiliser ce dispositif, sachez qu’il est important de choisir un modèle performant et peu énergivore. Le poêle à bois turbo-combustion est un des plus performants, économiques et écologiques du marché.

Le poêle à bois turbo-combustion, un modèle hautement performant

Le modèle turbo est le plus performant en termes d’efficacité et de rapidité de chauffe, en raison de son système de combustion amélioré et son ventilateur intégré. Comme son nom l’indique, il est équipé d’un système « Turbo », permettant de chauffer rapidement la pièce, et cela, de manière homogène et constante. Ce dispositif est doté de deux arrivées d’air, situées en bas et au milieu de l’appareil, pour une combustion optimale du bois et un rendement pouvant aller jusqu’à 75 %, voire plus. La seconde arrivée d’air assure la post-combustion des gaz, avant leur évacuation vers l’extérieur. Cela améliore non seulement le rendement de l’appareil, mais le rend également moins polluant, par rapport aux poêles à bois standards.

Le poêle turbo, un modèle économique et écologique

Hormis sa performance, le poêle à bois turbo offre également de nombreux avantages, surtout sur le plan écologique et économique. En effet, il utilise un des combustibles les moins chers du marché et il est conçu pour réduire les émissions de monoxyde de carbone et de particules fines. Bien entendu, vous pouvez utiliser tous les types de combustibles en bois avec ce dispositif (bûches, pellets ou granulés) et le régler en fonction de vos besoins en chauffage. Par ailleurs, la chaleur produite par cet appareil est douce, régulière et n’assèche pas l’air ambiant. Généralement construit avec des matériaux à haute densité qui accumulent la chaleur, le poêle à bois turbo-combustion peut chauffer votre logement pendant des heures, même lorsque le feu est éteint.

Pourquoi la performance est un critère majeur dans le choix d’un poêle à bois ?

Quand on parle de performance, on ne fait pas uniquement référence à la puissance du poêle à bois. Cela inclut également son rendement et son impact environnemental. Un modèle performant et puissant et qui offre un excellent rendement, tout en étant peu énergivore. Ce qui est le cas du modèle turbo. Bien que ce soit un critère majeur dans le choix de ce dispositif de chauffage, il est toutefois important de tenir compte de vos besoins et de votre logement. En effet, si votre isolation est performante, par exemple, il n'est pas nécessaire d'acheter le poêle à turbo-combustion le plus puissant. Il en est de même si votre maison se trouve dans le sud de la France. Concernant le rendement, un minimum de 75 % est recommandé. Les modèles labellisés Flamme Verte 7 étoiles offrent un meilleur rendement, ont un faible impact environnemental et ouvrent droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et des aides de l'État (éco-prêt à taux zéro, taux de TVA réduit à 5,5 %, MaPrimeRénov', primes CEE…).