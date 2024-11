J’ai réduit ma consommation d’électricité de plus de 25 % en seulement 1 mois avec l’Ecojoko

Si vous nous suivez sur NeozOne, je vous ai déjà parlé d’Ecojoko, un assistant connecté qui me permet de réduire ma facture d’électricité. Une bonne nouvelle pour mon porte-monnaie, mais également pour la planète, puisque je consomme moins d’énergie. J’avais donc reçu pour test l’Ecojoko que je vous avais présenté dans cet article. L’idée de visualiser ce que j’utilise concrètement et d’agir pour économiser m’avait séduit, mais je souhaitais me faire une idée précise des économies que je réaliserai. Voici donc, après un mois d’utilisation de mon Ecojoko qui coûte actuellement 184,99 €*, les économies que j’ai réalisées, et vous allez voir que ce n’est pas anodin. Retour d’expérience.

L’installation de l’Ecojoko un processus simple et rapide

Je dois avouer que j’étais un peu inquiet quant à l’installation d’un tel dispositif, pensant que cela nécessiterait peut-être une expertise technique. De plus, je déteste par-dessus tout, toucher à l’électricité, aux prises électriques, alors à mon compteur Linky, vous n’imaginez même pas ! Le fabricant promet une installation simple en quelques minutes, et c’est absolument vrai ! Ma maison étant équipée d’un compteur Linky, j’ai simplement pu brancher la clé ERL fournie par Ecojoko dans l’emplacement spécifique situé sous le cache du compteur. Je n’ai donc pas touché à l’électricité, ni modifié quoi que ce soit sur mon compteur. L’Ecojoko est absolument légal, soit dit en passant.

Ensuite, il suffit de relier l’assistant Ecojoko au capteur qui envoie des informations à un petit boîtier que j’ai installé dans mon salon. Ce dernier, une fois connecté à Internet en Wi-Fi ou avec un câble Ethernet, commence d’afficher en temps réel ma consommation d’électricité. En moins de dix minutes, l’installation était terminée, sans besoin de faire appel à un électricien, et j’étais prêt à commencer mon voyage vers la réduction de ma consommation énergétique. Et, le voyage va être intéressant, je vous l’assure, car je n’avais pas conscience du gaspillage à la maison. En effet, je pensais être de ceux qui font très attention à la consommation d’électricité, et je me trompais finalement.

Une prise de conscience immédiate de ma consommation !

Dès le premier jour d’utilisation, j’ai été surpris par la quantité d’informations que me fournissait Ecojoko. Grâce à son écran installé dans mon salon, j’ai pu voir en temps réel ma consommation. En voyant l’aiguille grimper lorsque j’allumais certains appareils, j’ai compris que plusieurs d’entre eux consommaient de l’énergie même lorsqu’ils étaient en veille. Par exemple, je ne me méfiais pas de mon téléviseur, assez récent, et constamment en veille, ni de ma console d’ailleurs. Je pensais à tort que ces deux appareils, lorsqu’ils ne fonctionnaient pas, ne consommaient rien ou presque rien. Pourtant, à chaque mise sous tension de ces appareils, je voyais immédiatement une hausse de consommation. De plus, j’ai pu éliminer une bonne partie du « gaspillage d’électricité », dont je n’avais pas, non plus, conscience. Par exemple, des lumières restaient allumées dans les pièces inoccupées ou à l’extérieur, et d’autres appareils, comme le micro-ondes, étaient souvent laissés branchés inutilement. Eh oui, l’horloge de mon micro-onde, qui n’est d’ailleurs jamais à l’heure, consomme de l’électricité !

Les actions concrètes que j’ai menées pour réduire ma consommation

Honnêtement, je suis persuadé que sans l’Ecojoko, je n’aurais jamais changé mes habitudes, pensant que cela ne ferait pas exploser ma facture ! Et, c’est donc grâce aux indications d’Ecojoko que j’ai mis en place des actions concrètes pour maîtriser ma consommation d’électricité. Par exemple, je me tiens à débrancher les appareils en veille tous les soirs, hormis la box Internet, je l’avoue. Pour ce faire, j’ai installé des multiprises avec interrupteur facilement accessibles, j’ai pu couper simultanément l’alimentation de plusieurs appareils comme la télévision et la console. J’ai pris l’habitude de tout éteindre avant d’aller me coucher, et cela a immédiatement réduit ma consommation nocturne.

Vous pouvez aussi installer des prises programmables pour qu’elles se coupent à une certaine heure, mais équiper toutes les prises avec des modèles connectés peut revenir assez cher. De plus, j’ai remplacé plusieurs ampoules classiques oubliées dans certains endroits de la maison par des LED, bien moins énergivores. Et j’ai aussi adopté la règle d’éteindre systématiquement les lumières en quittant une pièce avec pour leitmotiv, la publicité qui dit « C’est pas Versailles ici ! ». Enfin, si vous disposez d’un contrat tarif heure pleine heure creuse, programmer le lave-linge et le lave-vaisselle pour qu’ils fonctionnent durant les heures creuses est aussi un moyen d’économiser de l’électricité.

Une application dédiée ludique

Ecojoko propose également des missions dans son application mobile pour m’encourager à adopter des habitudes plus économes. Un petit bonus ludique, qui encourage à gagner des étoiles, et à devenir responsable de sa consommation. Par exemple, l’application m’a suggéré de baisser la température de mon chauffage d’un degré, une mesure qui pourrait réduire de 7 % ma consommation liée au chauffage à l’année. Franchement, j’aime bien l’idée de ces petits défis qui, finalement, me permettent encore de gagner quelques euros sans rogner sur mon confort, évidemment.

Analyse détaillée de la consommation et suivi de mes progrès

L’analyse détaillée de la consommation est un énorme avantage, car cela m’indique la consommation réelle de chaque appareil. Dans l’application mobile, je peux voir la part de consommation liée à chaque catégorie : éclairage, électroménager, chauffage, etc. Cette répartition m’a permis de constater, par exemple, que la cuisine était un gros poste de dépense avec le réfrigérateur et le micro-ondes.

J’ai donc agi en conséquence pour réduire la consommation de cette pièce. De plus, Ecojoko permet de suivre ses économies et de se mesurer à une communauté de personnes également soucieuses de leur consommation énergétique. C’est motivant de voir ses progrès en temps réel et de constater les économies s’accumuler mois après mois.

Et, alors, combien ai-je réellement économisé sur un mois ?

Avec toutes ces mesures en place, j’ai observé une réduction de plus de 25 % de ma consommation électrique entre septembre et octobre, soit une économie de 20,36 €. Ma consommation de référence, initialement de 87 € en septembre, est descendue à 55 € en octobre. Ce qui, sur l’année, pourrait m’apporter une économie d’approximativement 384 €, soit plusieurs mensualités complètes, et, ce n’est pas négligeable. Je vous rappelle le prix actuel de l’Ecojoko : 184,99 €*, soit pour ma part, un achat amorti en 6 mois. Pas mal, non ? Et, vous ? Quelles économies réalisez-vous si vous avez déjà installé l’Ecojoko ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 1ᵉʳ novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Ecojoko Design Installation Fonctionnalité Efficacité Rapport Qualité / Prix Indispensable pour économiser ! Simple et pratique, ce petit boitier permet de faire de très grosses économies. User Rating: 4.65 ( 1 votes)