« 80 € la tonne de pellets », un alsacien dévoile sa méthode pour produire 150 kilos de granulés de bois chaque jour

Depuis quelques mois, le pellet de bois est une matière devenue coûteuse, voire rarissime et nombreux sont ceux qui sont « retournés » au chauffage électrique, faute de pouvoir acheter des pellets. La tonne coûtait environ 300 € en 2021 alors qu’elle a parfois dépassé les 1 000 € en 2022. En Alsace, Yves a décidé de réaliser d’énormes économies sur les pellets de bois, tout simplement en les fabriquant lui-même. Chaque jour, il met sa machine en route et fabrique entre 150 et 200 kg de pellets. Grâce à cela, il obtient un prix à la tonne défiant toute concurrence, on vous explique tout !

Comment fait-il ses propres pellets ?

Yves n’était ni bricoleur, ni spécialiste des pellets de bois, il cherchait juste à économiser, relate Le Parisien dans sa vidéo. Il a commencé par chercher comment faire sur Internet et est tombé sur des groupes tels que Fabrique tes granulés, Faire ses pellets ou encore Fabrication de pellets. Trois communautés dans lesquelles les membres conseillent ceux qui veulent se lancer. Après avoir noté les conseils sur ces groupes d’entraides, Yves a acheté une machine à pellets pour 2 500 € et a cherché pendant plusieurs mois la méthode qui lui semble être la plus efficace. Aujourd’hui, il parvient à fabriquer environ 150 kg de pellets en deux heures. Ce qui lui permet de produire de quoi chauffer sa maison, mais également celle de sa sœur et de son frère.

Quelles économies pour Yves

Au 2 janvier 2023, la tonne de pellet est vendue aux alentours de 600 €, les prix ont un peu baissé. Aujourd’hui, Yves parvient à produire une tonne de pellets pour 80 € approximativement. Certes, il faut aussi amortir le prix de la machine, mais 150 kg par jour, c’est donc une tonne en sept jours approximativement. Il économise 520 € pour chaque tonne produite, amortissant le coût d’investissement en cinq mois approximativement. À partir du 6ᵉ mois, il réalise bien une économie mensuelle de 520 € pour une tonne vendue à 600 € et bien plus quand elle se trouvait autour de 1 000 € !

Pour fabriquer ses pellets, il récupère gratuitement ses sciures d’une scierie proche qui ne les revalorise pas. Il lui arrive aussi d’acheter de la sciure à certaines entreprises pour approximativement 30 € le mètre cube ! Yves précise dans son interview accordée au Parisien que pour faire tourner sa machine à pellets, il n’utilise pas d’électricité, mais ses panneaux solaires. C’est alors bien 80 € la tonne, tout compris !

Fabriquer ses pellets, une vraie bonne idée en ce moment

Les groupes d’entraides constituent de bons plans pour se lancer dans la fabrication de pellets. La plupart des membres en fabriquent déjà et peuvent vous prodiguer des conseils avisés qu’ils appliquent à eux-mêmes. Sinon, pour fabriquer ses pellets, il faut donc une machine ou presse à pellets que l’on peut acheter neuve ou d’occasion. Les prix augmentent de plus en plus, car la demande est encore très forte en ce moment. Il faut ensuite acheter de la sciure de bois ou se la procurer gratuitement auprès de scieries, une tâche plus facile si vous habitez en Alsace comme Yves, qu’en plein centre de Paris évidemment. Et bien sûr, il faudra ensuite consacrer du temps à la fabrication comme ce dernier, soit près de 2 h par jour pour 150 kg de pellets de bois.