« Chat-Passerelle », une invention brillante qui sauve la vie des chats

Si vous êtes propriétaires de chats autorisés à sortir se promener, vous savez qu’ils adorent entrer et sortir par les fenêtres. C’est d’ailleurs leurs issues privilégiées, car elles leur permettent souvent de jeter un œil dehors avant d’aller faire un tour. Cependant, sur le site Premiers Secours Animaliers, les vétérinaire mettent en garde les propriétaires de chats par rapport aux fenêtres oscillo-battantes. Selon eux, chaque année, près de 200 000 chats meurent d’avoir été coincées dans ce type de fenêtres. Certes, elles sont pratiques pour les humains, mais s’avèrent extrêmement dangereuses pour nos félins qui se retrouvent fréquemment coincés dans l’angle lorsqu’elles sont entrouvertes. Un jeune Breton, croupier de casino de profession, a inventé un système breveté pour protéger nos amis félins, le Chat-Passerelle. Présentation.

D’où lui est venue cette idée ?

François Primel, croupier au casino de Roscoff et passionné de chats, a inventé ce système afin que les chats ne puissent plus entrer ni sortir par ces fenêtres oscillo-battantes en l’absence de leurs propriétaires. Cette invention lui a été inspirée par sa coiffeuse qui lui avait confié, un jour, que deux de ses chats étaient morts en voulant fuguer par la fenêtre. Pour limiter les risques de décès des chats aventuriers, mais pas très adroits, il a décidé de lancer l’invention de « chat-passerelle » un dispositif tout simple en polystyrène qui s’installe en quelques secondes.

Comment se présente son invention ?

Le « Chat-Passerelle » se compose donc d’une petite passerelle qui vient se glisser dans l’angle de la fenêtre ouverte, entre le châssis et la baie. L’idéal serait d’installer une passerelle de chaque côté. La passerelle s’installe à mi-hauteur de la fenêtre, condamnant ainsi le plus petit angle et permettant au chat d’avoir une plateforme pour entrer et sortir. La passerelle pour chat s’installe sans vis et est maintenue avec la fenêtre. Il ne faut que quelques secondes pour l’installer. Les passerelles pour chats sont en vente sur le site Chat-Passerelle.fr. Même si l’invention existe depuis quelques années, il est toujours bon de rappeler que de tels accessoires sont disponibles pour protéger nos animaux de compagnie !

Pourquoi les fenêtres oscillo-battantes sont dangereuses pour les chats ?

Les fenêtres oscillo-battantes sont pratiques pour lutter contre les cambriolages, mais dangereuses pour nos chats. L’espace formé par la fenêtre ouverte permet au chat d’entrer et de sortir comme bon lui semble. En revanche, il peut leur arriver de « manquer » son entrée ou sa sortie et de se retrouver coincé dans le V que forme l’ouverture de la fenêtre. Une fois coincé, il n’a plus aucun appui pour se sortir de ce mauvais pas. Et plus il va essayer de s’en sortir, plus il va s’enfoncer dans l’angle le plus petit qui va le retenir tel un étau. Il peut être asphyxié si la fenêtre comprime son thorax ou mourir de nécrose si la fenêtre comprime les organes nécessaires à la circulation du sang. Les blessures aux pattes (fractures) ou au bassin sont également nombreuses pour les chats un peu maladroits ! Si jamais votre chat venait à se coincer de la sorte, pensez à le tirer vers le haut pour le dégager et surveillez son comportement pendant 48 h en le gardant à la maison. En fonction du temps durant lequel il aurait été coincé, il pourrait avoir subi des dommages internes.