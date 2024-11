Il partage un tutoriel complet pour fabriquer facilement un chauffe-eau solaire avec un cumulus

L’installation d’un chauffe-eau solaire est une excellente solution pour réduire votre facture d’énergie et l’empreinte carbone de votre habitation. Toutefois, il faut savoir que ce type de dispositif peut être relativement onéreux, dans la mesure où vous devez prévoir entre 1 400 et 10 000 € en fonction du modèle, selon Effy. Bien qu’il soit possible de faire appel à différentes aides, comme MaPrimeRénov’ pour l’installation d’un CESI, elles ne couvrent qu’une partie de votre investissement. Pour réduire significativement vos dépenses, sachez qu’en suivant quelques étapes, vous pouvez fabriquer vous-même votre système de production d’ECS. Ce dernier peut répondre efficacement à vos besoins en eau chaude sanitaire, surtout si vous êtes installé à Marseille, Nice ou Toulon, les communes les plus ensoleillées de France d’après des informations publiées sur Data.gouv.fr. Son coût avoisine 375 €.

La construction du cadre

La construction du cadre est la première étape de la fabrication de votre chauffe-eau solaire. Pour ce faire, munissez-vous d’une feuille de contreplaqué d’environ 2,44 m de longueur et de 1,22 m de largeur. Ensuite, dans le sens de la longueur, mettez un repère à environ 1,244 m et à partir de celui-ci, découpez 4 parties de 13,9 cm et 4 autres, de 10,8 cm. Une fois les travaux de découpe terminés, assemblez les différentes pièces avec des vis pour former votre cadre, en veillant à ce que les bords intérieurs soient plus bas que ceux extérieurs. Pour finir, appliquez de 2 à 3 couches de mastic pour garantir son étanchéité, puis placez un panneau isolant en mousse rigide, avant d’installer une mousse réfléchissante. Il est à noter que les dimensions des différents éléments du cadre peuvent varier selon celles de votre capteur.

La fabrication du capteur

Pour fabriquer le capteur, prenez 6 tuyaux en cuivre de ½ pouce et de 3 m de longueur. Découpez-les en 28 sections de 68 mm et en 12 sections de 1,07 m, puis poncez leurs extrémités extérieures et assemblez-les avec des raccords en T pour obtenir plusieurs rangées de tuyaux dans lesquelles l’eau va circuler. La partie supérieure doit comprendre une sortie d’eau et celle inférieure, l’entrée. Après cette étape, munissez-vous d’une feuille de fer de calibre 24 et découpez 14 bandes de 1 m de longueur et d’environ 7,5 cm de largeur. Au milieu des différents éléments et dans le sens de la longueur, créez une partie concave à l’aide d’un marteau, d’une pince et d’une tige de fer. Ensuite, installez-les à l’arrière des tubes avec des vis autoperceuses, après avoir appliqué du silicone pour éliminer toute présence d’air et éviter leur oxydation. Enfin, appliquez une fine couche de peinture noire sur les différents éléments, en utilisant une bombe aérosol.

L’installation du capteur

Dans un premier temps, percez deux trous dans le cadre au niveau de l’entrée et de la sortie d’eau, puis installez le capteur pour repérer les endroits où vous pouvez mettre en place des attaches. L’étape suivante consiste à découper des morceaux de bois de 2,5 × 2,5 cm environ, de les fixer aux endroits qui vont recevoir les éléments de fixation du capteur et de les recouvrir d’un réflecteur. Une fois les morceaux de bois en place, installez les attaches, insérez le capteur et fixez-le au cadre, puis mettez en place la vitre en la scellant avec du mastic silicone. Il vous suffit ensuite de créer un support pour votre ballon et de connecter votre dispositif à celui-ci. Pour améliorer la circulation de l’eau, le réservoir ne doit pas être placé trop haut ni trop bas.

La connexion des différents éléments

La dernière étape de la fabrication de votre chauffe-eau solaire consiste à raccorder le capteur au réservoir. Pour ce faire, à l’aide de tubes en PVC, connectez l’entrée supérieure du ballon avec la sortie d’eau chaude du capteur. Refaites la même opération en connectant l’entrée inférieure du réservoir avec l’arrivée d’eau et installez une vanne de régulation pour pouvoir réaliser des vidanges, à certains moments de l’année. Après avoir connecté le capteur, vous devez raccorder le ballon à votre maison. Veillez à ce que l’eau froide provenant de votre habitation alimente le ballon au niveau de sa partie inférieure et installez un clapet antiretour, ainsi qu’une vanne de contrôle.

Cette dernière vous permettra de couper l'arrivée d'eau, en cas de fuite dans votre système de production d'ECS. Pour information, il est fortement conseillé d'installer un isolant sur votre réservoir et de le couvrir d'une bâche pour limiter les déperditions de chaleur. Vous pourrez trouver plus de détails ici.