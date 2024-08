AirJoule, une invention pour réduire la consommation électrique des climatisations de 30 %

Le marché mondial de la climatisation pèse annuellement plus de 350 milliards de dollars. Les climatiseurs nécessitent chaque année près de 2000 térawattheures d’énergie, ce qui représente près de 10 % de la consommation énergétique mondiale. Dans le secteur automobile, la climatisation augmente la consommation des moteurs thermiques. Elle peut même réduire l’autonomie des véhicules électriques jusqu’à 70 %. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, ces dispositifs qui permettent de refroidir l’air ambiant sont de plus en plus sollicités. Une tendance alarmante alors que de nombreux pays ambitionnent d’atteindre la neutralité carbone avant le milieu du siècle. C’est en partant de ce constat que la jeune entreprise américaine Montana Technologies a développé la technologie AirJoule.

Une solution brevetée

Protégé par un brevet, l’AirJoule est un système conçu pour déshumidifier l’air, récupérer l’eau atmosphérique et climatiser les bâtiments ainsi que les véhicules. L’invention est le résultat de nombreuses années de recherche et développement menée par Matt Jore et ses collaborateurs. Selon les explications du PDG de Montana Technologies, l’humidité atmosphérique augmente la consommation électrique des unités de climatisation. Dans les environnements humides, ces appareils pourraient dépenser plus de 50 % de l’énergie qu’ils consomment pour déshumidifier l’air au lieu de le refroidir. Cela a bien évidemment un impact sur leur consommation énergétique, et donc sur leur empreinte carbone.

Optimiser le rendement énergétique des climatiseurs

D’après le patron de Montana Technologies, la technologie proposée par son entreprise est en mesure de réduire considérablement la consommation électrique des climatiseurs. Concrètement, l’AirJoule est en un système indépendant conçu pour travailler de concert avec une unité de climatisation conventionnelle. Son rôle est de fournir à cette dernière de l’air sec. En consommant moins de 100 wattheures par litre de vapeur d’eau éliminée, il réduirait la consommation d’électricité nécessaire à la déshumidification jusqu’à 90 %, explique l’inventeur dans les colonnes de Wired. Une baisse qui ne devrait pas seulement permettre d’économiser sur la facture énergétique, mais également d’atténuer l’impact environnemental des bâtiments et des véhicules.

Un revêtement spécial

Le système AirJoule comprend deux chambres recouvertes d'un revêtement spécial appelé cadre métallo-organique qui est un puissant déshydratant. Ces compartiments se relaient pour déshumidifier l'air et libérer progressivement l'eau récoltée au cours du processus. Ils échangent leurs rôles toutes les dix minutes environ pour permettre un cycle continu. Concernant la commercialisation de cette technologie révolutionnaire, Montana Technologies semble privilégier un modèle économique B2B (NDLR: entreprise à entreprise) afin de ne pas concurrencer les entreprises œuvrant dans le domaine du CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Autrement dit, plutôt que de vendre sa solution auprès des utilisateurs finaux, l'entreprise prévoit de conclure des partenariats avec différentes marques. Plus d'infos : mt.energy.