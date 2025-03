L’invention d’un climatiseur solaire en terre cuite récompensée par un incubateur EDF

Quand on pense « climatiseur », on imagine souvent un gros boîtier blanc qui bourdonne en pompant allègrement sur notre compteur. Ne nous leurrons pas, les climatisations ne sont pas réputées pour être des plus économiques. Mais, au Cameroun, un jeune ingénieur, Didier Dinamou, a décidé de dépoussiérer (littéralement) ce concept avec une invention aussi géniale qu’écologique : un climatiseur solaire en terre cuite. Oui, vous avez bien lu. De la terre cuite. Le même matériau que vos oyats ou vos pots de fleurs, un matériau naturel, donc. Cette innovation a remporté le prix EDF Pulse Africa 2024 à Paris et vous allez très vite en comprendre les raisons. Présentation.

Une invention pensée pour le Sahel… et le reste du monde

Diplômé tout récemment de l’École nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, Didier Dinamou n’est pas seulement ingénieur en énergie solaire, il est aussi un visionnaire. Son mémoire de fin d’études, noté 18,5/20 soit dit-en passant, portait sur un système de rafraîchissement d’air solaire adiabatique, conçu à base de terre cuite. Pourquoi ce matériau ? Parce qu’il est local, accessible, durable et… étonnamment efficace pour rafraîchir l’air par évaporation. Ce qu’on appelle une technologie adiabatique : l’air chaud passe sur une surface humide, et en s’évaporant, l’eau absorbe de la chaleur. Résultat ? Un air plus frais, sans gaz réfrigérants ni compresseur glouton. Ce climatiseur nouvelle génération a été pensé pour les zones rurales du Sahel, où l’électricité est rare et la chaleur écrasante. Là-bas, il ne s’agit pas seulement de confort, mais parfois de survie.

Écologique, autonome, multifonction… et presque poétique

Alors, à quoi ressemble ce fameux climatiseur ? Oubliez les lignes modernes des catalogues suédois. Ici, on parle d’un objet aux allures artisanales, fait de terre cuite, nourri par le soleil, qui rafraîchit les pièces, fournit de la lumière et recharge même les téléphones portables. On pourrait presque le glisser dans notre kit d’urgence 72 h, non ? C’est une sorte de sculpture utile, un objet à la fois technique et esthétique, qui s’intègre naturellement à l’environnement. Pas de bruit, pas de vibrations, juste une fraîcheur silencieuse, quasiment organique. L’appareil fonctionne en totale autonomie, ce qui le rend particulièrement adapté aux zones reculées sans accès au réseau électrique. Et, entre nous, il y a quelque chose d’assez poétique à imaginer que la terre elle-même participe à nous protéger de la chaleur.

Une invention récompensée et c’est mérité !

Visiblement, le jury du concours EDF Pulse Africa a été conquis. L’équipe de Diwa Innovation n’a pas seulement remporté le 1ᵉʳ prix, elle a aussi décroché le prix « Coup de cœur », devant cinq autres finalistes africains. Autant dire que la terre cuite camerounaise a fait son petit effet dans les salons parisiens. Si l’on ne connaît pas encore le prix exact de ce climatiseur solaire en terre cuite, l’objectif affiché est clair : proposer une solution à faible coût, accessible au plus grand nombre, en particulier aux foyers des zones chaudes et isolées.

