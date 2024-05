Une astuce simple pour réduire la consommation et augmenter la performance d’une climatisation

Nous serons bientôt en juin, mois de l’arrivée de l’été, mais dans certaines régions de France, le soleil se fait désirer. Au nord ou au sud, nous ne sommes pas tous égaux devant la météo ! Dans le sud, vous avez peut-être déjà relancé vos climatisations ? Dans le nord, je peux vous l’assurer, j’ai encore besoin d’une petite chauffe le matin tant il fait froid. En attendant de pouvoir les remettre en marche, il serait judicieux de procéder à leur entretien, explique le Tiktokeur jmg8tor dans une vidéo likée plus de 200 000 fois. Mais, quels sont les éléments à nettoyer absolument avant l’été ? Et, comment les nettoyer simplement ? Je vous explique tout immédiatement.

Pourquoi l’entretien de votre climatisation est-elle essentielle ?

Une climatisation se compose de plusieurs éléments, mais les plus importants à conserver propres sont les ventilateurs, les filtres et les conduits d’évacuation. Les ventilateurs sont généralement au nombre de deux : un ventilateur de condenseur à l’extérieur pour expulser la chaleur et un ventilateur de soufflage à l’intérieur pour faire circuler l’air refroidi. Les filtres, quant à eux, sont destinés à éliminer les impuretés de l’air aspiré pour vous « servir » de l’air sain. Quant aux conduits, ils peuvent se boucher, et sur des climatisations plus importantes, provoquer des inondations. Ces éléments sont à entretenir plusieurs fois par an, et, au moins, avant chaque redémarrage saisonnier.

Que pourrait provoquer une climatisation mal entretenue ?

La première conséquence d’un manque d’entretien serait une « casse mécanique » sur votre installation. Un ventilateur sale, un filtre ou une canalisation bouchée, et ce serait la panne assurée. Au niveau de votre santé, une climatisation qui brasse de l’air vicié va provoquer des maux de tête, voire des allergies chez les personnes sensibles. Enfin, et c’est une autre conséquence d’un mauvais nettoyage, une climatisation sale va consommer plus d’énergie, et par conséquent vous couter plus cher sur votre facture. Voici comment nettoyer facilement un système de climatisation.

Le nettoyage étape par étape

La première étape consiste à identifier la conduite de vidange. Vous trouverez généralement une conduite d’évacuation sortant du mur à proximité de l’unité extérieure de votre climatiseur. Cette conduite est souvent responsable de panne ou de problèmes lorsqu’elle n’est pas parfaitement entretenue. Munissez-vous ensuite d’un aspirateur eau et poussière, car les saletés qui s’y trouvent peuvent être humides. Il vous suffit alors d’aspirer l’intérieur du tuyau à pleine puissance et de le laisser aspirer quelques minutes. Pour les filtres, et en ayant pris soin de couper l’électricité de votre climatisation, ouvrez le panneau avant de l’unité intérieure pour accéder aux filtres à air. Retirez les filtres et dépoussiérez-les avec un aspirateur ou lavez-les à l’eau tiède savonneuse. Laissez-les sécher complètement avant de les remettre en place.

Si les filtres sont trop usés, remplacez-les par des neufs. Identifiez également les ventilateurs pour les dépoussiérer à l’aide d’un sèche-cheveux qui souffle, de préférence, de l’air froid. Vous pouvez aussi utiliser un compresseur pour effectuer ce genre de tâche, mais veillez à ce que la pression ne soit pas trop forte, pour ne pas endommager votre installation. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .