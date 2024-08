CONTINEWM, un « filtre » qui promet de réduire la consommation des climatiseurs de 25 %

Inventé par une start-up japonaise, le CONTINEWM est une solution passive brevetée (JP2018200138A) qui ambitionne de changer la donne en matière de climatisation. Alors que la température moyenne terrestre ne cesse d’augmenter à cause du réchauffement climatique, les climatiseurs sont de plus en plus sollicités. Cela a bien évidemment un impact sur notre consommation énergétique. Selon les experts, dans les pays chauds, la consommation de ces équipements peut représenter jusqu’à 70 % de la facture énergétique des ménages et des entreprises. Alors que la plupart des consommateurs cherchent des moyens efficaces de réduire leur empreinte carbone, le CONTINEWM veut se positionner comme une solution de premier plan pour rendre les appareils de climatisation plus durables.

Des filets spéciaux

Ce système « révolutionnaire » a été mis au point au début des années 2010 par l’inventeur japonais Ryuji Sakai qui est également à la tête d’une société dénommée CONTINEWM Co.,Ltd. Il serait adapté à presque tous les modèles de climatiseurs existants sur le marché. Son secret repose sur ses filets qui émettraient des signaux infrarouges uniques capables de décomposer les sources d’odeurs telles que la sueur, les protéines et les lipides. À cela s’ajouterait une électrode permanente pouvant tuer les bactéries par l’intermédiaire d’une décharge électrique. Ces fonctions seraient bénéfiques dans la mesure où elles permettraient de purifier l’air.

Réduire la consommation énergétique

Alors que le coût des énergies fossiles ne cesse de croitre, le CONTINEWM est présenté par son concepteur comme une option intelligente pour se prémunir contre cette augmentation. Le système réduirait jusqu’à 50 % la consommation énergétique des appareils de climatisation, affirme l’entreprise. La baisse moyenne serait de 25 %, mais aucune étude indépendante ne permet toutefois de valider ces chiffres. Fabriqués à partir de matériaux en céramique naturelle, les filets seraient en mesure de transformer les groupes de molécules d’eau suspendus dans l’air en gouttelettes plus fines. Cette capacité réduirait la charge de travail des unités de climatisation et procurerait une meilleure répartition du froid dans la pièce.

Un retour sur investissement très prometteur

Le CONTINEWM serait facile à installer, cette opération ne durerait que deux minutes et n’impliquerait aucune modification sur le système de climatisation existant. Grâce à sa durée de vie illimitée, le produit bénéficie d’une garantie de 20 ans. Le retour sur investissement serait quant à lui de 1 à 2 ans. L’entretien serait tout aussi aisé puisqu’il suffit de dépoussiérer les filets avec un chiffon sec. Certes, ces arguments paraissent trop beaux pour être vrais. Cependant, l’entreprise affirme que sa solution a déjà convaincu des structures de renommée telles que CapitaLand, Keppel, OCBC, l’Université nationale de Singapour, Marina Bay Sands, Frasers, Food Panda, CDL (City Development Limited) et JLL. Plus d’infos : continewm.com. Que pensez-vous de ce système de purification pour climatiseurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .