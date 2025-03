Growatt dévoile la NEXA 2000, une nouvelle batterie résidentielle de balcon de 2,6 kW

Le fabricant chinois vient de mettre à jour son catalogue. Comme le rapporte notre source, Growatt a récemment annoncé une nouvelle solution tout-en-un pensée pour le stockage solaire sur balcon : le NEXA 2000. Cette conception signifie que le produit intègre à la fois un onduleur et une batterie. Concernant cette dernière, elle est de type LiFePO4 (lithium fer phosphate) et accuse une capacité de 2 048 Wh. Cependant, comme il est possible d’ajouter jusqu’à trois batteries supplémentaires, la capacité peut être étendue jusqu’à 8 192 Wh (8,19 kWh). À noter que l’accumulateur a une tension nominale de 51,2 V. La puissance maximale de charge, elle, est de 2000 watts.

Un produit qui promet d’être robuste

Pour ce qui est du volet photovoltaïque, le NEXA 2000 est doté d’une entrée solaire de 2 600 watts. La plage de tensions d’entrée va de 16 à 60 VDC pour une intensité maximale de 20 ampères. Afin d’assurer un fonctionnement optimal avec les panneaux solaires, Growatt a prévu quatre canaux MPPT efficaces à 99 %. Chaque canal supporte un groupe de modules solaires. La puissance de sortie nominale est de 800 watts. La tension de sortie est de 230 AC à 50/60 Hz, alors que le courant de sortie maximal est de 3,5 A. La plage de températures de charge est de 0 à 55 °C, contre -20 °C à +55 °C pour la décharge. À ce sujet, la marque affirme que le système est doté d’une fonction d’auto-chauffage qui s’active jusqu’à ce que la température minimale de charge soit atteinte.

Conçu pour durer

Le Growatt NEXA 2000 mesure 406 × 255 × 290 mm et pèse 24 kg. Il est étanche à l’eau et à la poussière, comme en témoigne sa certification IP66. Les batteries d’expansion mesurent chacune 406 × 235 × 270 mm et affichent 20 kg sur la balance. Le produit a une durée de vie supérieure à 6 000 cycles. De plus, il est assorti d’une garantie de 10 ans. Compatible WiFi, cette nouvelle solution de stockage résidentielle proposée par la marque chinoise permet de suivre à distance la production et la consommation. De plus, elle intègre une interface physique à LED.

Tirer parti de la fluctuation des prix de l’électricité

Par ailleurs, le NEXA 2000 est certifié VDE-AR-N 4105: 2018, TOR Erzeuger Type A, EN 50549, CE, IEC 62109, IEC 62619, IEC 62477, Rohs, Reach et UN38.3. Bien sûr, il a été conçu pour réduire la facture énergétique des ménages. « Le NEXA 2000 comprend une fonction d’optimisation de l’heure de consommation qui permet de réduire les coûts en permettant la recharge en courant alternatif à partir du réseau lorsque les prix sont bas et en déchargeant l’énergie stockée lorsque les tarifs sont élevés, ce qui permet de réaliser d’importantes économies », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Plus d'infos : growatt.com.