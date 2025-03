Fortress Power dévoile l’eForce, une nouvelle batterie résidentielle empilable de 9,6 kWh

L’eForce 9,6 kWh est, comme son nom l’indique, une batterie de moins de 10 kWh. Il s’agit d’une solution de stockage d’énergie domestique qui utilise des cellules LiFePo4. La capacité disponible peut être boostée en multipliant le nombre de batteries utilisées. En effet, le produit arbore une conception empilable qui permet d’associer en parallèle jusqu’à trois blocs, offrant ainsi une capacité maximale de 28,8 kWh par rack. Comme si cela ne suffisait pas, il est possible de coupler plusieurs piles pour une capacité cumulée allant jusqu’à 153 kWh. Ce qui est intéressant, c’est le fait que l’assemblage des batteries ne nécessite aucune connexion filaire grâce à la technologie eWay qui offre des barres omnibus par pile.

Étanche à l’eau et à la poussière

L’eForce 9,6 kWh est conçue pour être utilisée avec la gamme d’onduleurs Envy de Fortress Power, dont la puissance va de 8 kWh à 12 kWh. Le système est certifié IP65, ce qui signifie qu’il peut être installé aussi bien dans un environnement intérieur qu’à l’extérieur grâce à son excellente étanchéité contre l’eau et la poussière. En parlant de cela, sachez que l’eForce 9,6 kWh peut être montée à la verticale ou à l’horizontale, en fonction des besoins. D’ailleurs, afin de prévenir le gel des composants internes, le fabricant a prévu un système de chauffage actif. La nouvelle batterie possède une tension nominale de 48 V ainsi qu’un courant de court-circuit maximal de 3 000 A.

Une Garantie produit de 10 ans

Peu importe la configuration qu’on choisit, le système eForce 9,6 kWh a une puissance de sortie maximale de 14,4 kW. Ce nouveau produit de Fortress Power est censé supporter environ 8 000 cycles de charge/décharge à une profondeur de décharge de 70 %, contre 3 000 cycles à 100 %. Pour cette raison, il bénéficie d’une garantie produit de 10 ans. Le modèle de 9,6 kWh accuse sur balance 122 kg, alors que les variantes de 19,2 kWh et 28,8 kWh pèsent respectivement 221 kg et 320 kg. Pour faciliter le monitoring, une compatibilité WiFi est au rendez-vous. On notera aussi la présence d’une interface numérique RS485.

Disponibilité sur le continent Américain pour le moment

Côté dimensions, les trois variantes mesurent respectivement 620 × 240 × 851 mm, 620 × 240 × 1351 mm et 620 × 240 × 1851 mm. La plage de températures de fonctionnement est de 0 à 60 °C pour le modèle le moins puissant contre -20 °C à +60 °C pour les eForce 19,2 kWh et 28,8 KWh. Ce nouveau système de stockage résidentiel est compatible avec le réseau et l’installation solaire. Il est conforme avec les normes de sécurité UL 1973, UL 9540 et UL 9640A.

Concernant sa disponibilité, on sait qu’il est déjà en vente en Amérique du Nord et en Amérique latine. Plus d’infos : fortresspower.com. Possédez-vous un système de stockage d’énergie résidentiel ? Quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .