Je teste la batterie résidentielle Zendure Hyper 2000 et deviens autonome en électricité à 80 %

L’avenir énergétique s’assombrit de plus en plus, face à une situation géopolitique mondiale très incertaine. Généralement, lorsque ces situations apparaissent, les coûts des énergies s’envolent et nous n’avons d’autres choix que de subir ! Anticiper devient alors essentiel pour éviter de se retrouver piégé par une flambée soudaine des prix. Se tourner vers des solutions alternatives et renouvelables est une stratégie gagnante pour garantir une certaine indépendance énergétique. Alors, lorsque la marque Zendure m’a proposé de tester sa dernière batterie résidentielle, j’ai immédiatement accepté en pensant qu’en cas de crise, cela me permettrait de m’assurer de l’électricité. Le pack complet comprend différents produits que je vais vous présenter en détail immédiatement.

Quels sont les produits reçus pour test ?

Zendure n’y est pas allé par quatre chemins en m’envoyant de nombreux produits pour une valeur approximative de 3 000 €, en promotion. Avant de vous les présenter, voici les détails de tous les produits reçus.

Le tout représente un investissement élevé, mais l’objectif est clair : maximiser l’autonomie énergétique de mon installation et réduire ma facture d’électricité. Alors, que vaut réellement cette solution ?

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture des cartons, on sent que Zendure a misé sur la robustesse. Les batteries AB2000 et AB2000S affichent une finition soignée avec un boîtier en alliage d’aluminium et une conception moulée sous pression. L’onduleur Hyper 2000 est relativement compact malgré sa puissance annoncée, et le Shelly Pro 3EM est conçu pour un montage simple sur rail DIN. Bref, à première vue, c’est du sérieux.

Je vais néanmoins vous faire une petite confidence : je me suis réellement demandé si j’allais parvenir à brancher tout cela. Devant la multitude de produits et de notices, ma crainte était légitime. D’ailleurs, je me dois de vous préciser, que pour le branchement, il faut disposer de certaines connaissances en électricité, ou bien suivre à la lettre les tutoriels proposés par Zendure. Je ne suis pas électricien et j’ai mis environ deux heures pour tout installer et paramétrer.

Installation et branchement du système

Comme je vous l’ai dit, l’installation de l’ensemble demande un minimum de connaissance en électricité. Pour les deux batteries AB2000 et la batterie AB2000S, c’est simple comme bonjour, je retire les caches et je les empile tout simplement. Tout est « Plug and Play », un enfant de cinq ans pourrait le faire s’il arrivait à les porter. En effet, elles sont un peu lourdes, mais heureusement, Zendure a pensé à ajouter des poignées très commodes pour les manipuler.

Je rajoute ensuite sur le dessus l’onduleur Hyper 2000 en l’empilant également. Vous pourrez voir sur la photo ci-dessous le système d’emboitement «mâle et femelle ».

Les panneaux solaires sont installés au sol dans mon cas, il suffit de les relier à l’onduleur Hyper 2000 via des connecteurs MC4, simple comme bonjour. Ce dernier jouera le rôle de cerveau en permettant le stockage bidirectionnel.

Le Shelly Pro 3EM, lui, se fixe quant à lui au tableau électrique et commence immédiatement à relever des données de consommation en temps réel. Attention, pour l’installer, vous devez toucher au compteur électrique, il est évident que cette opération doit se faire avec le compteur disjoncté ! C’est la seule partie un peu technique de l’installation. Résultat : une installation Plug-and-Play qui se synchronise rapidement. L’onduleur détecte instantanément la puissance générée et ajuste le stockage si je le souhaite.

Sécurité et protection avancées

Je dois avouer que mon installation ressemble à une mini centrale électrique, avec de potentiels risques, il faut en avoir conscience. Chez Zendure, ils ont assuré côté sécurité. En effet, les batteries AB2000S intègrent un système d’extinction d’incendie par aérosol, une technologie qui prévient tout départ de flammes sans émettre de gaz toxiques.

C’est un atout majeur pour la sécurité domestique et un point à souligner, car vous manipulez tout de même de puissantes batteries. Et, ce n’est pas tout, Zendure dote également son matériel de la technologie anti-emballement thermique, qui évite les surchauffes en régulant intelligemment la température des batteries.

Quelques autres points forts à souligner pour les batteries Zendure

L’un des autres points forts de cette installation est la protection contre la décharge excessive. Par temps couvert, le système bascule automatiquement sur l’alimentation réseau, évitant ainsi d’endommager les batteries par des cycles de décharge trop profonds. Avec une capacité de stockage extensible jusqu’à 7 680 Wh, les batteries AB2000 et AB2000S permettent d’emmagasiner suffisamment d’énergie pour couvrir les besoins d’un foyer en autoconsommation.

De plus, grâce à leur indice d’étanchéité IP65, les batteries sont protégées contre la poussière et l’eau, ce qui les rend adaptées aux installations extérieures. Enfin, une autre bonne surprise : elles fonctionnent même à -20 °C, grâce à leur système d’auto-chauffage qui leur permet de se recharger même en conditions hivernales.

Focus sur l’onduleur Hyper 2000 : un vrai atout

L’onduleur Hyper 2000 est véritablement le cœur du système. Sa puissance bidirectionnelle de 1 200 W assure un flux d’énergie stable et efficace, optimisant l’alimentation et le stockage. Il est capable de s’adapter à une large gamme de panneaux solaires, de 2 400 W à 7 200 W, offrant ainsi une flexibilité importante selon les besoins énergétiques. Son intelligence de gestion permet une charge solaire optimisée, garantissant un rendement énergétique maximal.

De plus, son stockage évolutif pouvant aller jusqu’à 23,04 kWh en fait une solution idéale pour les installations à forte capacité. Conçu pour être simple à mettre en place, son système Plug-and-Play facilite son intégration, même pour ceux qui ne sont pas experts en électricité. Son interconnexion avec Shelly permet en outre une gestion détaillée et efficace de la consommation, offrant ainsi un contrôle précis sur la production et l’utilisation d’énergie.

Surveiller sa consommation avec le Shelly Pro 3EM

Le Shelly Pro 3EM est un compteur électrique triphasé conçu pour surveiller en temps réel la consommation d’énergie d’une installation solaire. Montable sur rail DIN, il offre une précision de classe B (IEC 62053-21) et permet de mesurer la tension, le courant et le facteur de puissance sur chaque phase. Grâce à sa connectivité Ethernet et Wi-Fi, il enregistre les données à intervalles d’une minute pendant 60 jours et les exporte en format CSV ou JSON.

L’installation est relativement simple : trois pinces ampèremétriques de 120 A se fixent autour des câbles de phase du tableau électrique, permettant un suivi détaillé des flux d’énergie. Une fois connecté à l’application mobile, il devient possible d’optimiser la consommation énergétique en activant ou désactivant certains équipements selon la production solaire. Sa compatibilité avec SolarFlow et AIO de Zendure renforce son efficacité en permettant une synchronisation automatique avec d’autres dispositifs intelligents, pour une gestion plus fluide et plus économique de l’énergie solaire.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation avec trois panneaux solaires de 500 W, cette solution me permet de couvrir plus de 80 % de mes besoins en électricité, de jour comme de nuit. L’onduleur Hyper 2000 régit efficacement la charge et la décharge des batteries, et le Shelly Pro 3EM me permet de suivre ma consommation en détail. Quant aux batteries AB2000S, elles se montrent fiables et performantes, avec une autonomie qui me permet de passer plusieurs heures sans tirer sur le réseau. En combinant panneaux solaires, batteries et gestion intelligente, j’ai constaté une réduction très significative de ma facture d’électricité. Prochaine étape, installer un inverseur de source manuel sur mon tableau électrique, qui fera l’objet d’un nouvel article.

Les points forts

Installation Plug-and-Play intuitive

Batteries ultra-sécurisées avec extinction d’incendie et protection thermique pour la version « S »

Durée de vie étendue grâce à la gestion intelligente de charge/décharge

Fonctionnement à -20 °C avec recharge solaire

Onduleur puissant et évolutif

Suivi de consommation précis via Shelly Pro 3EM

Les points faibles

Pas à la portée de toutes les bourses, même avec la promotion

Installation nécessitant de petites notions en électricité pour le Shelly Pro 3EM (optionel)

Une application perfectible (pour la gestion du planning)

Est-ce que je recommande cette installation ?

Absolument ! Si vous cherchez une solution solaire performante et évolutive, ce kit est un excellent choix. Il demande un certain investissement, mais avec une autonomie améliorée et une gestion intelligente de l’énergie, il permet des économies à long terme. Je vous rappelle le prix du pack complet testé (hors panneaux solaires) : environ 3 250 € en promotion (hors panneaux solaires). Alors, prêts à sauter le pas vers une autonomie énergétique ?