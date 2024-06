EH-A05 : Leapton Energy dévoile une batterie résidentielle extérieure « Plug and Play » de 5,12 kWh

Le marché des batteries résidentielles connait une croissance phénoménale. Cela est dû en grande partie à la hausse du prix de l’énergie et au désir de vivre en autonomie énergétique. De plus, leur utilisation constitue une approche intelligente pour faire face à l’instabilité du réseau électrique. Au Japon, Leapton Energy vient ainsi de mettre à jour son catalogue avec l’EH-A05. Il s’agit d’un dispositif de stockage d’énergie domestique qui promet une durée de vie prolongée ainsi que des performances supérieures. En termes de design, celui-ci se présente sous la forme d’un boitier rectangulaire mesurant 875 × 560 × 195 mm. Il pèse 70 kg et accuse une capacité de 5,12 kWh. Le fabricant a veillé à ce que ce nouveau produit soit le plus robuste possible.

Une garantie étendue

L’EH-A05 ne craint ni l’eau ni la poussière, il dispose d’un indice d’étanchéité IP65 et supporte des températures allant de -20 à 50 °C. Leapton Energy promet aussi une disposition à résister à des niveaux d’humidité de 5 à 95 %. Fait intéressant, la batterie est assortie d’une garantie de 12 ans. Sa durée de vie annoncée est d’au moins 6 000 cycles. En effet, pour ce modèle, Leapton Energy a opté pour une chimie lithium fer phosphate (LiFePO4). Un choix qui vise également à améliorer la sécurité. Il est possible d’empiler jusqu’à quatre batteries, permettant ainsi d’atteindre une capacité maximale de 20,48 kW.

Un design plug-and-play

Par ailleurs, le système a été conçu pour pouvoir être installé facilement et rapidement. Il adopte, par exemple, un design plug-and-play afin de permettre à une personne lambda de réaliser cette opération. Pour faciliter son utilisation et donner aux clients la possibilité de personnaliser leur installation, l’EH-A05 est compatible avec près de 80 % des grandes marques d’onduleurs présentes sur le marché. On sait aussi que cet accumulateur à usage domestique de fabrication japonaise est pourvu d’un système de contrôle intelligent de la charge et de la décharge afin de garantir un fonctionnement sûr.

Une application dédiée

Pour permettre un suivi de la consommation 24/7, où que l’on soit, le produit est accompagné d’une application mobile dédiée. À noter que l’EH-A05 est adapté à une utilisation jusqu’à 2000 mètres d’altitude. Il convient également aux convertisseurs monophasés et triphasés. Bien sûr, en plus de pouvoir être branché au réseau, il peut servir pour le stockage du surplus d’énergie produit par les panneaux solaires. De cette façon, on peut le recharger quand le prix de l’électricité est moins élevé pour ensuite l’utiliser quand celui-ci augmente. Plus d’infos : leaptonpv.com. Seriez-vous prêts à investir dans une solution de stockage résidentiel comme celui-ci ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .