Weco dévoile une nouvelle batterie résidentielle pour stocker de l’électricité (jusqu’à 60 kWh)

Le marché du stockage énergétique résidentiel est en plein essor. Une situation qui est principalement due au basculement massif vers les énergies renouvelables intermittentes telles que l’énergie solaire photovoltaïque. Profitant de ce boom, la marque italienne Weco vient de dévoiler le système 5K0 conçu pour des applications domestiques. Cette nouvelle solution de stockage d’électricité se décline en deux versions baptisées respectivement 5K0 Pro et 5K0 Smart. La principale différence entre les deux réside dans le fait que le premier est dépourvu d’onduleur, tandis que le dernier est un système complet prêt à être utilisé. Le 5K0 Smart est notamment équipé d’un onduleur hybride.

Des batteries au lithium

Cette nouvelle unité de stockage énergétique résidentielle intègre des batteries LiFePO4. Chaque système mesure 630 × 340 × 185 cm avec un poids de base de 52 kg. En effet, le produit possède une capacité de 5,12 kWh qui peut être étendue jusqu’à 60 kWh. Weco a veillé à ce que le 5K0 soit le plus performant et le plus fiable possible, comme témoigne la garantie de 10 ans qu’il prévoit d’offrir à ses clients. À noter que l’accumulateur présente une profondeur de décharge de 100 % et a été conçu pour continuer à fonctionner correctement après plus de 6 000 cycles de charge/décharge.

Étanche et résistant au froid

Le nouveau système de stockage 5K0 possède un indice d’étanchéité IP65, il est donc étanche à l’eau et à la poussière. Weco promet aussi une large plage de température de fonctionnement, à savoir de -20 °C à 50 °C. La tension nominale de charge-décharge est 450 V, concernant l’onduleur intégré au système, il affiche une puissance allant jusqu’à 6 kW ainsi qu’une tension d’entrée de 600 V. Au total, la version Smart bénéficie de 2 régulateurs MPPT, et il est possible de le rendre encore plus performant (jusqu’à 150 %) grâce à des optimiseurs.

Bientôt disponible en Europe

Fait intéressant, Weco permet aux utilisateurs de combiner jusqu’à quatre onduleurs, le système 5K0 est également compatible avec l’application Weco Gateway pour assurer une meilleure expérience utilisateur. Pour cette nouvelle solution de stockage d’énergie, la marque italienne propose des modèles monophasés et triphasés. Les variantes monophasées arriveront sur le marché italien durant ce mois d’avril 2024 avant de débarquer sur d’autres marchés européens ainsi qu’aux États-Unis. Comme si cela ne suffisait pas, on sait que l’entreprise prévoit de lancer une version de 7,6 kWh avec une capacité de stockage allant jusqu’à 110 kWh. Celle-ci devrait être officialisée dans le courant de l’année. Plus d’infos : wecobatteries.com. Prêt pour l’autosuffisance énergétique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .