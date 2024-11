Voiture électrique : une batterie qui ne se dégrade pas, même après 500 cycles de charge

L’amélioration de la conception des batteries est essentielle pour la transition énergétique. Celles-ci ont effectivement un impact direct sur les performances et le coût des véhicules électriques, mais aussi sur le tarif de l’électricité dans la mesure où elles sont nécessaires au stockage de l’énergie produite par les sources renouvelables. Se concentrant principalement sur les accumulateurs au lithium, des scientifiques du laboratoire national d’Argonne, l’un des plus importants laboratoires de recherche aux États-Unis, ont imaginé une nouvelle conception de batterie lithium-ion utilisant une cathode à double gradient. Une avancée qui pourrait donner un coup de pouce aux efforts de démocratisation des véhicules électriques et aux initiatives visant à favoriser l’adoption des énergies solaire et éolienne.

Une technologie protégée par un brevet

Alors que le développement de batteries plus efficaces, plus fiables, plus écologiques et moins coûteuses est essentiel pour la transition énergétique, cette percée constitue une évolution majeure. Elle consiste en une technologie brevetée développée à partir d’un concept établi par le même laboratoire au début des années 2010. À cette époque, l’équipe avait mis au point une cathode à gradient innovante capable d’améliorer la densité énergétique ainsi que la durabilité. Elle affirmait avoir affiné « la composition du nickel, du manganèse et du cobalt dans les particules de cathode pour exploiter de manière optimale les caractéristiques bénéfiques de ces métaux ».

Des batteries encore plus sûres et plus performantes

Cette fois-ci, les scientifiques du laboratoire national d’Argonne ont opté pour une conception de cathode à double gradient qui implique l’ajout d’un gradient structurel. Grâce à cette mise à niveau, la technologie promet une meilleure stabilité pour les batteries au lithium. Elle surmonterait également le problème de fissuration qui se manifeste souvent lors d’opérations à haute tension. Par ailleurs, la capacité de charge et de décharge est désormais plus rapide puisque la nouvelle cathode facilite davantage la circulation des ions lithium.

Des résultats prometteurs

Pour évaluer la qualité de la nouvelle conception, les scientifiques ont mené des essais poussés au sein notamment des installations du ministère américain de l’Énergie (DOE). Les résultats ont permis de valider les performances impressionnantes de la cathode à double gradient. Concrètement, le groupe de recherche du laboratoire national d’Argonne a relevé une excellente stabilité structurelle et chimique à des tensions élevées. De plus, le prototype utilisé lors des tests a préservé 98 % de sa capacité après 500 cycles de charge/décharge. Comme indiqué plus haut, l’utilisation de cette cathode devrait réduire le coût des batteries li-ion. Et pour cause, les scientifiques ont réussi à réduire la teneur en cobalt de la cathode de 10 à 20 %. Plus d’infos : anl.gov. Une amélioration de la stabilité et une réduction des couts pour les batteries, cela est très intéressant, peut-être verrons-nous cela prochainement ?