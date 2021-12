Waze : comment changer la voix du GPS ?

Si vous êtes ce que l’on appelle « un grand rouleur » et que vous avalez des kilomètres de bitume chaque mois, vous êtes presque forcément un utilisateur de Waze, cette petite application désormais célèbre qui vous assiste à la conduite. Elle peut vous prévenir des dangers rencontrés sur la route, des zones de contrôles en place ou encore des embouteillages…

Et, elle permet aussi d’esquiver ces embouteillages en vous proposant des itinéraires de contournement… Pour ces itinéraires bis, méfiance quand même, ce ne sont pas toujours les plus courts ! Et dans Waze, il y a quelque chose qui peut fort vous déranger à force de l’utiliser : la voix de l’application… Heureusement, il est possible d’en changer ! Voici comment procéder.

Comment changer la voix de Waze ?

Pour passer de Vanessa à Morgan ou de Chat à Chien, ou encore de Master Chief à Escharum, voici ce qu’il faudra faire dans votre application.

Lancez l’application;

Choisissez Réglages;

Puis « Voix et sons »;

Puis « Voix Waze »;

Recherchez les voix françaises;

Choisissez votre voix préférée.

Et vous pouvez aussi enregistrer votre voix !

La manœuvre est un peu fastidieuse, il faudra prévoir un peu de temps devant vous pour que votre voix vous guide, ou guide vos enfants, conjoints etc… Mais c’est tout à fait possible avec un brin de patience !

Lancer Waze puis paramètres;

Puis Voix et Sons;

Puis Voix Waze;

Appuyez sur le type d’instruction que vous souhaitez enregistrer, puis sur l’icône d’enregistrement. Quand vous avez terminé, appuyez sur l’icône d’arrêt de l’enregistrement. Pour écouter votre enregistrement, appuyez sur l’icône de lecture;

puis sur l’icône d’enregistrement. Quand vous avez terminé, appuyez sur l’icône d’arrêt de l’enregistrement. Pour écouter votre enregistrement, appuyez sur l’icône de lecture; Tapez sur Fait;

Nommez votre voix par votre prénom par exemple (sauf si vous vous appelez Vanessa)

Enregistrer votre voix.

Attention à enregistrer des instructions claires et précises, il en va de votre sécurité pour la suite…. Au pire, vous pourrez toujours vous insulter si c’est votre voix qui résonne dans l’habitacle !

Comment arriver à l’heure grâce à Waze ?

Maintenant que vous avez choisi la douce voix qui vous accompagnera lors de vos trajets, saviez-vous que Waze pouvait vous permettre d’arriver à l’heure à vos rendez-vous ? Si vous habitez une grande ville souvent embouteillée, on ne peut que vous conseiller de regarder bien avant votre départ le temps estimé par Waze… En région parisienne, 25 kilomètres, c’est parfois 2h, il vaut mieux le savoir avant !

Mais ce qui est encore plus pratique, c’est de demander à Waze de vous prévenir à l’avance de l’heure à laquelle vous devez partir. Il faudra, dans un premier temps autoriser Waze à gérer les notifications sur votre smartphone. Ensuite suivez le guide :

Lancez Waze;

Choisissez Paramètres;

Puis « Trajets Planifiés »;

Puis « Envoi de notifications »;

Choisissez “rappels anticipés et au moment de partir” ou bien “au moment de partir (10 min avant)”.

Vous allez également pouvoir synchroniser vos événements avec Waze qui se connectera alors à votre agenda. Waze accèdera alors à vos rendez-vous programmés et vous préviendra qu’il est l’heure de partir… Si vous l’aviez oublié, il vous restera donc 10 minutes pour vous préparer. Cette option est pratique, mais quand les routes sont très encombrées, mieux vaut vraiment vérifier une voire deux avant si la route est dégagée…