Waze : connaissez vous ces fonctionnalités cachées ? Et pourtant si utiles !

Grand ou petit rouleur, si vous avez besoin d’utiliser votre voiture pour vous déplacer, vous utilisez forcément Waze… Cette application de navigation mobile est l’une des plus populaires actuellement. Waze fonctionne de manière communautaire, ce sont les utilisateurs qui signalent les dangers, contrôles ou nid-de-poule !

Waze est gratuit et cache de nombreuses fonctionnalités que l’on ne connaît pas forcément… En fouillant un peu dans les entrailles de l’application, il existe plusieurs fonctionnalités utiles, mais pas toujours utilisées. Waze est même préféré à Google Maps pour sa personnalisation plus poussée… Encore faut-il connaître les quelques trucs et astuces qui rendront Waze encore plus utile !

Surveillance de la vitesse réelle !

Un petit compteur affiché sur l’écran de votre smartphone vous donnera la vitesse réelle à laquelle vous roulez… Et c’est même plus précis que votre compteur voiture ! D’ailleurs en le paramétrant correctement, il vous indiquera même par un bip tout dépassement de vitesse.

Paramètres => Compteur => Montrer la limitation de vitesse et cochez « Toujours »

Retournez ensuite dans les paramètres du compteur puis activez « Alerter en cas de dépassement »

Vérification de l’état du trafic avant votre départ

Lorsque vous envisagez un trajet, plusieurs chemins peuvent vous mener à destination… Et parfois cela ne sera pas le moins encombré. Pourtant Waze peut vous proposer des trajets alternatifs.

Saisissez votre destination puis choisissez « Routes » et l’onglet Carte… Waze affichera les différentes routes possibles et vous n’aurez plus qu’à choisir

Ajoutez vos badges de péage

Lorsque vous possédez des badges de télépéage, vous avez la possibilité de les ajouter dans Waze afin qu’il vous fasse emprunter les voies correspondantes à vos badges.

Paramètres => détails du véhicule => abonnement péage => tout voir

Arriver à l’heure à vos rendez-vous !

Grâce à Waze, vous ne devriez plus arriver en retard à vos rendez-vous si vous utilisez votre agenda intégré à votre smartphone. Waze vous notifiera pour vous dire qu’il est l’heure de partir… Et il peut même vous indiquer de partir 10 minutes avant si vous le lui demandez

Paramètres => Rappels => Rappels anticipés au moment de partir… Ici vous pourrez choisir 10 minutes avant !

Des idées de visites à proximité ?

Si vous utilisez Waze depuis quelques temps, l’application vous suggèrera des lieux qui peuvent vous intéresser… Ces informations apparaîtront au-dessus de l’estimation de l’heure d’arrivée. Si vous n’êtes pas un utilisateur fréquent alors vous n’aurez pas de suggestion… Logique !

Utilisez le lecteur audio de l’application

Lorsque l’on conduit, changer la musique peut être difficile surtout si l’on utilise un service de musique en ligne comme Spotify, Deezer ou Amazon Music. Grâce à cette fonction vous pourrez commander votre playlist depuis votre smartphone… Une petite note de musique viendra s’afficher sur votre écran.

Paramètres => Lecteur Audio => Choix de votre fournisseur de service. Ce service est actuellement incompatible avec Apple Music.

Changez la voix de l’assistant

La voix de Waze vous horripile et vous préfèreriez que ce soit votre enfant ou votre conjoint qui vous guide ? Et bien c’est tout à fait possible ! Vous pouvez aussi choisir d’autres voix déjà pré-enregistrées bien entendu !

Paramètres => Voix et Son, puis choisir la voix

Paramètres => Voix et Son =>Enregistrer une nouvelle voix !

Bon courage pour l’enregistrement, c’est drôle mais un peu étrange, faites-le quand vous êtes seul ! Il faudra en effet, enregistrer la totalité des phrases présentes dans l’application… Long mais agréable d’entendre une voix connue qui vous guide pendant vos trajets ! Il existe bien d’autres fonctions cachées à découvrir mais celles-ci nous ont paru essentielles à connaître si vous ne les connaissiez pas encore !