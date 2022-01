Une forme très étrange repérée sur Google Maps interpelle les internautes

Google Maps est devenu un formidable outil géographique, mais il peut parfois révéler des formes étranges qui laissent planer certains mystères. Il peut aussi, dans certains cas, aider la police à la résolution d’affaires non élucidées: par exemple, ils ont pu en décembre 2020 retrouver la voiture puis le cadavre d’un homme disparu en 1997, au fond d’un étang… Aujourd’hui, c’est sur le Maps du Pyramid Lake au Nevada (USA) que les internautes s’attardent et s’interrogent: à la suite de photos aériennes, une forme mystérieuse apparaît au fond du lac… Depuis la publication, les hypothèses vont bon train, et certaines dépassent parfois l’entendement. On vous explique tout !

Le Pyramid Lake, au centre des débats !

Ce lac de 487 km² se trouve dans le comté de Washoe au nord-est de la ville de Reno. Situé à 1155 mètres d’altitude, il est un lac salé et son nom provient des formations de tuf toutes proches. L’île Anaho, située au milieu du lac, en est un exemple et est un refuge pour les pélicans. Ces formes pyramidales intriguaient déjà car on sait que ce lac a été le théâtre de recherches archéologiques. Des armes, outils, vêtements et nourriture y ont été découverts… Ainsi que des momies ! Ce qui renforce un peu les croyances de certains internautes.

Les hypothèses des internautes

Depuis la publication de cette photo, les internautes se déchaînent sur les possibilités que représente cette forme mystérieuse. Pour certains, il pourrait s’agir d’une base militaire sous-marine de l’armée américaine ! Les défenseurs de cette théorie affirment même que cette base de la marine serait utilisée à des fins de recherches spécialisées, sans pour autant préciser la nature de ces recherches. D’autres imaginent une sorte de vaisseau fantôme, ou bien encore un bateau abandonné.

Mais que disent les rapports ?

Certains rapports suggèrent que cette forme mystérieuse serait positionnée près d’une zone qui elle-même se situerait à quelques kilomètres d’une base militaire. Et qu’un tout aussi mystérieux chemin mènerait de la base à cette forme étrange. Mais ceux qui ont pour habitude de fréquenter le lac pour la pêche estiment que c’est impossible que cette zone soit militaire…

Car la pêche y serait très probablement interdite si tel était le cas. Des archéologues, eux, sont quasiment certains que des humains vivaient autour du lac dès 9500 ans avant J-C-. Des internautes plutôt terre-à-terre pensent qu’il s’agit juste d’une ombre, ou d’un défaut de la photo. Et vous, à quoi vous fait penser cette forme étrange ?

Les découvertes grâce à Google Maps…

Comme nous vous le disions en introduction, Google Maps a permis l’année dernière de résoudre une affaire de disparition de 1997. En 2021, un étrange trou noir déniché au milieu du Pacifique intriguait les internautes; il s’agirait en fait d’une petite île du nom de Vostok de la République des Kiribati. Google Maps a permis de découvrir le symbole de Batman peint sur une base militaire dans les années 1980. Ce symbole se trouve sur la base aérienne de Kadena de l’US Air Force 44th Fighter Squadron. On ne peut que penser aux célèbres cœurs naturels que forment les Cœurs de Voh au large de la Nouvelle Calédonie; ces motifs avaient déjà été photographiés par Yann Arthus Bertrand avant que Google Maps n’existe probablement !