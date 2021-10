Avertisseurs, brouilleurs ou détecteurs de radars : que dit la loi ?

Avant 2012, tout était permis, ou presque… Même d’avoir un détecteur de radar sur sa voiture…. Mais depuis le décret du 4 janvier 2012, ce n’est plus autorisé. Mais quels sont les appareils réellement interdits par cette loi ? On vous explique les différences et les nuances de ces appareils !

L’article R413-15 du code de la Route dit ceci : “le fait de détenir ou de transporter un appareil [permettant de] déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière […] est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.”

Avertisseurs, brouilleurs ou détecteurs : c’est non !

Inutile de vous expliquer ce qu’est un radar, nous avons tous été un jour ou l’autre confrontés à son généreux flash… Pour ceux qui n’aurait jamais fauté, un radar, c’est un appareil qui a pour but de faire respecter les limitations de vitesse. Et en théorie d’éviter les accidents et les comportements dangereux. Certains grands rouleurs ou certains fous de vitesse inconscients, ont donc recours à ces appareils illégaux.

L’avertisseur de radar fonctionne avec la géolocalisation GPS de l’automobiliste, il va signaler la présence d’un radar fixe. Il se présente sous la forme d’un boîtier ou d’une application mobile (Waze par exemple).

Le détecteur de radar , lui, est un boitier qui vient se cacher se placer à l’avant du véhicule. Il fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques que renvoient les radars fixes et mobiles… Et préviennent les conducteurs de la présence des boîtes à images !

, lui, est un boitier qui vient se placer à l’avant du véhicule. Il fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques que renvoient les radars fixes et mobiles… Et préviennent les conducteurs de la présence des boîtes à images ! Enfin le brouilleur de radar, lui aussi, prohibé, va brouiller les ondes magnétiques du radar et l’empêcher de se déclencher.

Quels risques prenez-vous en les utilisant ?

Bien entendu, ces appareils ne sont pas en vente libre, mais certains doivent connaître le filon pour en trouver. Toujours est-il que s’ils se font prendre, les contrevenants risquent une amende de 1500€ et un retrait de 6 points sur son permis. La sanction peut même être plus lourde encore avec une suspension de permis de 3 ans !

Les Assistants d’aide à la conduite, c’est oui… mais sous conditions !

Les appareils appelés assistants d’aide à la conduite, restent pour le moment autorisé. Ils peuvent être des boitiers dédiés (Coyote) reliés à une application ou des applications smartphone (Waze). Ils fonctionnent via une communauté d’automobilistes, qui signalent aux autres, les zones dangereuses, qui finalement contiennent souvent des radars.

Il y a quelques semaines, nous entendions beaucoup dire que dès le 1er novembre 2021, signaler un radar serait interdit ! C’est en tout cas ce que laissait entendre ce décret ! Il explique “les modalités d’interdiction de rediffuser tout message de nature à signaler la présence des forces de l’ordre sur les services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation”. En fait, les applications et fournisseurs d’informations devront suspendre les informations liées aux contrôles des forces de l’ordre dans certains cas !

Recherche d’un criminel en fuite

Contrôle d’alcoolémie ou de stupéfiants

Recherche dans le cadre d’attentats

De plus cette interdiction ne concerne que certains types de voies et pendant une durée déterminée ! Cela n’est pas une raison pour ne pas respecter les limitations de vitesse ! Mais sachez qu’il sera toujours possible de se faire « aider à la conduite » via ces assistants… Pour le reste, c’est définitivement non !