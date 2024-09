Comment savoir si on doit changer un amortisseur ?

La dernière fois que vous avez pris votre voiture, vous avez peut-être entendu un léger bruit de claquement ? Et, vous avez l’impression que les nids-de-poule sont plus profonds que d’habitude, votre voiture n’absorbe plus, ou moins bien, les déformations de la route. Ne cherchez pas trop loin, vos amortisseurs ou votre suspension sont probablement fatigués. Ces pièces mécaniques ont une importance capitale dans la tenue de route de votre véhicule, et, par conséquent, sont primordiales pour votre sécurité. Les amortisseurs, et la suspension sont souvent négligés, pourtant s’ils viennent à casser, la voiture deviendra incontrôlable, et vous risqueriez l’accident et d’endommager d’autres pièces mécaniques.

Quels sont les rôles des amortisseurs et de la suspension dans une voiture ?

Les amortisseurs, qui sont au nombre de quatre, deux à l’avant et deux à l’arrière, joue un rôle fondamental sur le comportement global de la voiture. Concrètement, ils contribuent à la sécurité bien sûr, mais également à votre confort, et à la maniabilité de la voiture. Avec des amortisseurs usés, vous ressentez parfaitement les trous ou les bosses, ce qui est loin d’être agréable. La suspension qui englobe les amortisseurs, les ressorts, les triangles de suspension, les barres stabilisatrices, les roulements de suspension, les silentblocs, les pivots et rotules de suspension et les biellettes de direction, est un système complexe, je vous l’accorde. Néanmoins, la suspension permet de maintenir les roues en contact avec la route, même sur des surfaces irrégulières, tout en absorbant les chocs pour minimiser les secousses ressenties par les passagers. Elle est donc, comme vous pouvez l’imaginer, fondamentalement indispensable !

L’exemple de la Renault Scénic…

La Renault Scénic est sortie en 1996, un véhicule à mi-chemin entre le monospace et la berline, est apprécié pour sa polyvalence et son confort. Spacieux, et confortable, le Scénic est, comme toutes les voitures, tributaire de la qualité de ses suspensions et de ses amortisseurs pour garantir une conduite sûre et agréable. Ainsi, les amortisseurs et la suspension fonctionnent ensemble pour absorber les chocs et stabiliser le véhicule. Les amortisseurs, comme l’amortisseur Spice 3 testé sur Piecesauto.fr, régulent le rebondissement des ressorts de suspension, empêchant la voiture de rebondir excessivement après un impact. Des amortisseurs usés vous donneront la sensation de vous trouver dans un bateau et non dans une voiture : elle rebondit ! De plus, le mauvais état des amortisseurs peut entraîner une dégradation d’autres pièces mécaniques ainsi que sa capacité à freiner correctement, augmentant ainsi les risques d’accidents.

Comment savoir si je dois changer mes amortisseurs ?

Pour répondre à cette question, je vais inclure un peu de mon histoire personnelle. Je suis propriétaire d’une Clio 3, un modèle assez semblable au Renault Scénic. Lorsque j’ai annoncé à mon conjoint que ma voiture rebondissait sur les dos d’âne, et que j’avais l’impression de les sentir plus qu’à l’accoutumée, il m’a immédiatement indiqué les coupables : les amortisseurs. Une fois démontés, en appuyant sur l’amortisseur, le neuf remonte doucement, l’ancien, lui, remonte d’un coup… Ils étaient effectivement à changer rapidement ! Étrangement, avec les amortisseurs neufs, j’ai beaucoup moins mal au cœur lorsque je roule ! Les autres signes distinctifs de problèmes liés à ces pièces mécaniques sont une perte de confort avec des secousses plus marquées sur les routes irrégulières, une usure irrégulière des pneus. Vous pouvez aussi ressentir une sensation de flottement ou de balancement dans les virages et une augmentation des distances de freinage. C’est pourquoi bymycar.fr explique comment entretenir la suspension pour maintenir le véhicule en bon état. Un contrôle des amortisseurs tous les 20 000 à 30 000 km est conseillé. Il est alors indispensable de les remplacer tous les 80 000 km environ, selon l’utilisation du véhicule.

Comment contrôler l’état de mes amortisseurs ?

Comme je vous l'ai indiqué, la première alerte concerne le confort, ou le balancement de la voiture en situation de conduite. Néanmoins, il est difficile de contrôler la pièce en elle-même, car cela nécessite un démontage. Le contrôle technique, sur un véhicule étant obligatoire tous les deux ans, et si vous ne parcourez pas plus de 80 000 km par an, sera l'occasion de savoir si vos amortisseurs sont encore en bon état. Attention, des amortisseurs usés feront l'objet d'une contre-visite, ce sont des éléments de sécurité ! Vous pouvez aussi opter pour des inspections périodiques chez un professionnel. De plus, les amortisseurs modernes, comme ceux intégrant des technologies avancées d'amortissement, permettent de meilleures performances. Peut-être pourriez-vous remplacer vos amortisseurs à gaz par des amortisseurs hydrauliques, lors du prochain changement, par exemple. En conclusion, l'état des amortisseurs et des suspensions joue un rôle clé dans la performance générale d'une voiture. Sur un modèle comme la Renault Scénic, un bon entretien de la suspension, en accord avec les recommandations des experts, permet de prolonger la durée de vie du véhicule tout en assurant un confort et une sécurité optimaux. Ne négligez pas ces pièces mécaniques, il en va de votre sécurité, de celles de vos passagers et des automobilistes qui croiseront votre chemin !