Ces radars d’un nouveau genre vont verbaliser les automobilistes pour une nouvelle raison

Avis à tous les automobilistes, un nouveau radar débarque sur nos routes. Nous avons tous déjà croisé les radars de vitesse. Un petit moment d’inattention sur l’autoroute et hop vous êtes flashés ! Eh bien maintenant, un tout nouveau radar sera capable de contrôler bien plus que votre vitesse.

Les radars de vitesse sont aujourd’hui indirectement capables de vérifier si votre véhicule est bien assuré. Et bientôt ceux-ci pourront également vérifier le contrôle technique de votre véhicule ! Si vous roulez dans une vieille voiture qui n’est pas passé au contrôle technique, gare à vous !

Comment ce nouveau radar fonctionnerait-il ?

Nous le savons tous, un contrôle technique périodique tous les deux ans pour les véhicules de plus de quatre ans est obligatoire si nous voulons prendre la route. De plus en plus d’accidents surviennent à cause de véhicule mal entretenu. L’objectif de de ce nouveau radar est notamment d’éviter ces accidents liés à l’entretien d’un véhicule.

Celui-ci fonctionnerait de la même façon que pour les véhicules sans assurances. Lorsque vous commettez un excès de vitesse, le radar vous flashe puis envoie l’information aux services concernés. Lorsque les fichiers des véhicules contrôlés est consulté, il est maintenant possible de vérifier le contrôle technique du véhicule.

Ce qui veut également dire que même si vous ne commettez aucune infraction, il sera impossible pour le radar de vérifier si le contrôle technique de votre véhicule est bien à jour.

Près de 10 millions de véhicules concernés par ce nouveau radar

Tous les ans, se serait près de 560 000 véhicules qui circuleraient sans contrôle technique valide selon le Conseil National des Professionnels de l’Automobile (CNPA). Mais pour les professionnels de la sécurité routière, le constat est bien plus alarmant. Selon eux, il y aurait en réalité près de 10 millions de véhicules mal entretenus sur les routes.

Afin de tenter de réduire ces chiffres et d’éviter des accidents, le député Damien Pichereau a demandé à Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat chargé des transports, d’agir. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de mettre en place ces nouveaux radars automatiques.

Que risque un automobiliste circulant sans contrôle technique valide ?

Si vous roulez sans contrôle technique valide, sachez que c’est une infraction au code de la route. Cette infraction vous expose à une amende de quatrième classe d’un montant de 90€. Cette amende peut être majorée à 135€. Puis en cas de retard de paiement, il faudra compter 375€. Cependant, cette infraction n’entraîne aucun retrait de point et s’applique au propriétaire de la voiture même si celui-ci n’était pas au volant au moment du contrôle.

Votre contrôle technique doit obligatoirement être effectué avant la date présente sur votre dernier contrôle technique. Ce qui veut dire que même si votre rendez-vous est pris et que vous êtes contrôlé avant la date impartie, vous serez sanctionné.

Et sinon, comment éviter la contre-visite ?

Sachez que certains points de votre véhicule peuvent être vérifié avant votre contrôle technique afin d’éviter une contre-visite. Ces points peuvent être vérifiés par vous-même avant votre rendez-vous au contrôle technique.

Parmi ces points importants nous retrouvons l’immatriculation du véhicule. Il est important d’avoir des plaques d’immatriculations en bon état et visibles. Les pneus ainsi que la carrosserie de votre véhicule doivent également être vérifiés. Pour les connaisseurs, contrôler les freins, les amortisseurs et l’échappement est aussi important. Enfin, l’éclairage, la signalisation de votre voiture ainsi que l’équipement de l’habitacle doivent être optimaux.