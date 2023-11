Un kit pour fabriquer soi-même un vélo cargo électrique en bambou et en lin (jusqu’à 250 kg de marchandises)

Écologique et polyvalent, le bambou est utilisé dans de nombreux domaines tels que celui de la construction, du textile ou du transport. Depuis de nombreuses années, des constructeurs de vélo privilégient ce matériau dans la conception de leurs produits. En mai, My Boo a lancé un vélo cargo électrique réalisé en bambou. Actuellement, c’est au tour de Bamboo Bicycle Club de dévoiler le prototype de son tricycle électrique, conçu à partir de ce matériau écologique et capable de transporter jusqu’à 250 kg de marchandises.

Un tricycle dédié au transport de marchandises

Si le vélo cargo proposé par My Boo est plutôt destiné à un usage personnel, le tricycle électrique de Bamboo Bicycle Club s’adresse surtout aux professionnels. Il est équipé d’un coffre arrière suffisamment volumineux et robuste pour transporter jusqu’à 250 kg de marchandises. Pour aider le cycliste durant son trajet, le tricycle est équipé d’un moteur électrique Bafang qui lui permet de rouler à une vitesse maximale de 25 km/h et d’un moyeu à engrenages internes. Bamboo Bicycle Club a choisi la motorisation de son produit de manière à ce que celui-ci puisse être conforme à la réglementation européenne sur les vélos électriques. Outre le moteur électrique, le tricycle électrique propose une protection contre les intempéries, grâce à son auvent en bambou laminé et son pare-brise de grandes dimensions. Par ailleurs, il est doté d’un système de freinage à disque hydraulique à double levier, garantissant un niveau de sécurité élevé pour le cycliste, ainsi que pour les autres usagers de la route.

Un tricycle conçu en bambou et en matières recyclées

Pour les principaux éléments du cadre de son tricycle électrique, Bamboo Bicycle Club a choisi le bambou Guadua en raison de sa grande résistance mécanique. Concernant les autres pièces du cadre, l’entreprise a opté pour du lin et de l’aluminium recyclé afin de renforcer le côté écologique de son produit. Le coffre, quant à lui, est conçu en feuilles en nid d’abeilles constituées également de matériaux recyclés.

Pour l’instant, le tricycle électrique de Bamboo Bicycle Club n’est encore qu’à l’état de prototype et certains éléments ne sont pas encore en place, parmi lesquels on peut citer le système d’éclairage et les suspensions. Le constructeur devrait aussi imaginer des dispositifs suffisamment efficaces pour améliorer la visibilité arrière, fortement limitée par la présence du coffre.

Bamboo Bicycle Club, un spécialiste des vélos en bambou

Basé à Londres, Bamboo Bicycle Club est un spécialiste des vélos en bambou. L’entreprise propose ses produits sous forme de kits et invite les cyclistes à construire par eux-mêmes leur vélo, chez eux ou dans un de ses ateliers situés à Londres et Amersfoort. Le montage d’un vélo de Bamboo Bicycle Club se fait en quelques étapes. La première consiste à choisir le type de vélo : route, gravel ou VTT. Ensuite, une fois le kit livré, le cycliste peut procéder à la réalisation du cadre en s’aidant du manuel d’utilisation, en consultant des vidéos ou en demandant de l’aide à d’autres clients de l’entreprise.

Le montage du cadre terminé, il lui suffit d’installer les autres composants de son vélo. Pour information et à l’instar des autres produits de Bamboo Bicycle Club, le tricycle cargo devrait également être lancé sous forme de kit après les différentes phases de prototypage. Plus d’informations : bamboobicycleclub.org. Que pensez-vous de ce vélo cargo à construire soi-même ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .