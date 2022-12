Vhélio : l’invention d’un vélo électrique à recharge solaire (libre de droit) récompensé par l’ADEME

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Vhélio, une invention géniale qui nous vient d’Orléans (45). Avec deux modèles disponibles, le Vhélioriginal et le Vhéliotech, la jeune pousse vient de recevoir le premier prix de l’Extrême Défi, décerné le 6 décembre dernier à Saint-Etienne par l’ADEME (Agence de la transition écologique). Vhélio, c’est une remorque pour vélo qui est à la fois électrique et solaire. Comme la loi l’autorise, il peut grimper jusqu’à 25 km/h en assistance électrique, emprunter les pistes cyclables et transporter 3 adultes ou 250 kg de marchandises ! Ce tricycle électrique, dont l’autonomie est prolongée par des panneaux solaires, est l’œuvre de l’ingénieur Grégory Barrier. Il a donc relevé le défi de l’ADEME et devrait s’imposer comme une alternative à la voiture pour les trajets quotidiens. Découverte.

Le Vhélioriginal qu’est-ce que c’est ?

Le Vhélioriginal est un véhicule à assistance électrique qui permet d’effectuer les trajets du quotidien à plusieurs. Capable de transporter trois adultes, il peut être l’avenir du covoiturage « propre » ! Il s’installe sur un vélo, via une boule d’attelage classique, et permet de faire ses courses hebdomadaires puisqu’il est apte à transporter 250 kg de charge utile. Grâce à son étonnante stabilité, il se destine à tous les utilisateurs, y compris à ceux qui ne disposent pas du permis de conduire ou à ceux qui ont des soucis d’équilibre et/ou de motricité. Enfin, il coûte cinq fois moins cher qu’une véhicule hybride, électrique ou thermique et se dote de panneaux solaires qui lui assurent une autonomie plus importante. En même temps, il vous permet de recharger vos Smartphones durant le trajet.

Le Vhéliotech qu’est-ce que c’est ?

Le Vhéliotech aura exactement les mêmes caractéristiques techniques que le Vhélioriginal, mais il faudra le construire vous-même ! Pour le moment, il n’est pas encore homologué, mais lorsqu’il le sera : il pourra être assemblé facilement avec quelques outils que nous possédons tous ou presque (visseuse, scie, etc.). Il permettra de transporter jusqu’à 200 kg de charge utile et, comme le Vhélioriginal, il pourrait remplacer les véhicules thermiques dans les centres-villes. Bientôt, dans certaines grandes villes de France, les véhicules thermiques ne seront bientôt plus autorisés. Aussi, y trouver une solution est devenue urgente. Vhélio entend se positionner sur ce marché qui devrait exploser dans les années à venir !

Quelques caractéristiques techniques des deux modèles Vhélio

Charge utile : 200 kg (inclus conducteur et passagers) pour le Vhéliotech et 250 kg pour le Vhélioriginal.

Capacité d’embarquement : 2 adultes et 2 enfants

Conducteur : entre 150 cm et 210 cm

Dimensions : longueur 207 cm (217 avec boule d’attelage), largeur 85 cm, hauteur 160 cm

Poids à vide : 85 kg

2 plateformes latérales longueur 120 cm permettant de fixer 4 caisses 60 × 40 cm

790 kg eq CO2 (30 % PV; 30 % alu, 22 % divers; 18 % batterie)



Quels sont les nouveaux défis à relever ?

Avec les 30 000 € gagnés par l’obtention de ce prix, Vhélio entend mettre en production le Vhélioriginal qui sera fabriqué par des entreprises de l’économie solidaire et sociale (ESAT). Trois étapes cruciales devront également être franchies ! À savoir, l’homologation des modèles, trouver une assurance adaptée à ces nouveaux engins et faire reconnaître Vhélio comme une marque d’utilité publique. Pour cela, l’inventeur de ce génial tricycle devra encore trouver près de 100 000 € avant que les Vhélio inondent le marché de la mobilité douce en ville. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Vhélio.