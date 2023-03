Silibiliz : l’invention d’un cabas à roulettes écoresponsable, pliable et innovant

Vous vous souvenez probablement de la manière dont vos grand-mères transportaient ce qu’elles appelaient « leurs commissions ». Retour dans les 1990 où, souvent, les personnes âgées trainaient une sorte de carriole à roulette munie d’un sac en tissu, d’un rabat et d’une poignée derrière elle. Tiré comme une valise à roulettes, le cabas de nos grand-mères était commode. Certes, il n’était pas vraiment esthétique, mais s’avérait pratique ! L’année dernière, un Montpelliérain de 43 ans lançait Silibiliz ou Chilibili, un cabas innovant et écologique. Une invention écologique qui souhaite redorer le blason du cabas de nos mamies ! Découverte.

Qui est l’inventeur et d’où lui est venue cette idée ?

Alan Albert est un homme de 43 ans, père de trois enfants, qui n’est pas un « inventeur né ». Son invention lui vient d’un constat, et notamment d’un besoin comme de nombreuses inventions d’ailleurs. Préparateur physique au sein du MHB de Montpellier, un club de handball de haut niveau. Alors que le confinement de 2020 le force à stopper son activité professionnelle, il réfléchit sur la manière dont il rapporte ses courses du supermarché. Tandis qu’il se rend au marché avec un « cabas de grand-mère », il constate que c’est peu commode, encombrant, ses légumes et fruits se trouvent écrasés, etc. Il commence alors à réfléchir à développer l’idée d’un cabas ergonomique et innovant et se lance dans l’entrepreneuriat. Il fonde ainsi Silibiliz, un cabas qui respecte l’environnement, qui lutte contre l’obsolescence programmée et qui fait la part belle à l’inclusion professionnelle. ​​​​​​

C’est quoi ce Chilibili ?

Drôle de nom pour un drôle de cabas, non ? Ce cabas se présente en fait sous la forme d’une armature en bois pliable, sur laquelle viennent s’accrocher des Bilibags. Ces derniers sont confectionnés à partir de matériaux de réemploi comme des bâches PVC ou des ceintures de sécurité automobile récupérées. Ils sont fabriqués en France dans des ateliers d’insertion professionnelle et dans des ESAT, par des employés en situation de handicap. Le Chilibili se compose de trois Bilibags, qui sont tous isothermes et personnalisables. Cela permet de séparer les aliments les uns des autres. Par exemple, mettre les produits les plus lourds dans le sac du bas et les légumes dans celui du haut. Plus besoin de vider le cabas pour mettre les bouteilles au fond donc !

Les Bilibags se fixent aussi sur votre vélo !

Peu importe votre moyen de déplacement, le Chilibili s’adapte à vos besoins. Ainsi, le Bilibag seul peut se fixer sur le porte-bagages et servir de caisse de transport. Et puisque l’armature est pliable, il est bien possible de la transporter sur un vélo. Les Bilibags existent désormais en version isotherme ou en version classique, entièrement pratiques pour les pique-niques printaniers, non ?

Combien un Chilibili coûte-t-il ?

Le produit que vous recevrez est personnalisable, donc son prix variera en fonction de vos choix de Bilibags. Le modèle débute à 205 €, mais l’idée est de personnaliser votre Chilibili par rapport à vos besoins. Ainsi, vous obtiendrez l’armature en bois, pliante, et pourrez choisir parmi trois caisses de transport. En optant pour un Bilibag « slim », un « isotherme », un « fat » avec une sangle Bilibet pour l’accrocher à votre vélo, l’ensemble revient à 306,99 €. Un prix assez élevé, reconnaissons-le, mais un geste pour la planète et pour l’inclusion. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Silibiliz.com.