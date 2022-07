Hase Bike dévoile un vélo cargo électrique modulaire qui peut transporter jusqu’à 225 kilos de marchandises

Si vous êtes passionnés de vélos en tous genres, vous assisterez peut-être du 13 au 17 juillet à l’EUROBIKE 2022 de Francfort en Allemagne. Et sur ce salon, les plus belles innovations en matière de cycles électriques ou mécaniques sont généralement dévoilées. Cette année, c’est le constructeur allemand Hase Bikes qui a décidé de lancer son PINO CARGO qu’il définit comme “un vélo fin et agile qui, dans son temps libre, mène une ‘double vie’ en tant que tandem”. Et, c’est en fait un vélo électrique cargo télescopique polyvalent qui aimerait tout simplement remplacer la voiture familiale en ville. Présentation.

Le Pino Cargo c’est quoi ?

Hase Bike fabrique déjà le Pino Porter, qui avait déjà reçu le prix Eurobike Award for Special Purpose Bike en 2013, et du Pino Steps, un vélo motorisé qui existe depuis deux ans… Le Pino Caro est en fait une évolution de ces deux précédents modèles que Kirsten Hase, responsable marketing chez Hase Bikes décrit comme “un ingénieux polyvalent, un concept complet de vélo-mobilité dans un seul vélo”. Concrètement, il peut transporter des personnes, du matériel, servir de taxi ou de solutions de vélos cargos partagés… Le but étant de permettre aux gens de se passer de leurs voitures.

Comment fonctionne le Pino Cargo ?

Lorsqu’il est utilisé en mode solo, la partie du cadre télescopique qui est en aluminium peut glisser dans le cadre principal et ainsi réduire l’empattement du vélo; le rayon de braquage est alors plus serré. Un sac Porter peut être accroché à l’avent du vélo et transporter 40 kilos de poids, et d’autres poids peuvent être ajoutés sur le porte-bagages. A l’inverse, quand vous souhaitez le transformer en vélo cargo tandem grâce à un deuxième cycliste couché à l’avant, et il pourra transporter jusqu’à 225 kilos répartis sur l’avant, l’arrière et le milieu.

Et techniquement ça donne quoi le Pino Cargo ?

Transporter 225 kilos sur un vélo peut sembler un peu compliqué, mais évidemment Hase a pensé à tout en incluant une assistance électrique composée d’un système d’entraînement central Shimano EP8, d’une batterie de 630 Wh et d’un dérailleur Deore à 11 vitesses avec les changements à l’extrémité du guidon. Il se dote également d’une fourche à suspension Spinner 300 pour lisser les bosses en cours de route, d’une jante en aluminium à double paroi de 20 pouces à l’avant et d’une roue de 26 pouces à l’arrière, les deux chaussées de pneus de vélo électrique Schwalbe Marathon.

Pour le freinage et la puissance d’arrêt, ce sera grâce à un système à disque hydraulique. Enfin, pour le stationnement, il s’équipe d’une double béquille qui permet de le garder stable, même chargé. Au niveau sécurité et réglementation, le PINO CARGO se dote d’éclairages intégrés à l’avant et à l’arrière. Il sera donc lancé la semaine de l’Eurobike 2022 et devait coûter la jolie somme de 11 500€. Un prix probablement très élevé qui pourrait refroidir les futurs acheteurs… Espérons que le prix soit revu à la baisse, car un vélo cargo électrique plus cher que certaines voiturettes électriques comme l’AMI de Citroën, ce n’est peut-être pas très raisonnable de la part de la marque allemande, aussi prestigieuse soit-elle ! Plus d’informations : hasebikes.com