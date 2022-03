Tern promet un vélo cargo électrique (à 150 kilos de charge) deux fois moins cher avec des performances similaires

Et si vous optiez pour un vélo cargo électrique pour vos futurs déplacements ? Le vélo cargo est un bon compromis entre la voiture et le vélo, puisqu’il vous permet le transport de charges lourdes, avec ou sans assistance électrique, mais sans aucune pollution. La marque taïwanaise Tern présente son nouveau modèle de vélo cargo électrique : le Quick Haul. Il a la particularité d’être équipé par Bosch, mais de rester à un prix tout à fait abordable en comparaison à d’autres vélos cargos électriques de performances similaires. Cela change des modèles habituels de la marque qui, s’ils sont généralement d’excellente qualité, sont aussi très onéreux ! Présentation.

Le nouveau Tern, le Quick Haul

Le marché des vélos et cargos électriques est en pleine croissance et ce n’est plus un secret pour personne ! Tern se devait donc de s’aligner sur ce marché grandissant et florissant. Le nouveau Quick Haul possède d’excellentes possibilités de transport de colis ou bagages malgré son petit format. Pour les trajets urbains des particuliers, ou le dernier kilomètre des entreprises de livraison, il est le combo parfait pour gagner du temps, et ne plus polluer. Avec ses petites roues de seulement 20’’, il est tout aussi maniable qu’un vélo monté sur 24 ou 26’’, tout en restant parfait pour le transport.

Pour le garer, vous avez deux options : classique, en l’attachant à du mobilier urbain, ou debout, pour le mettre sur un balcon par exemple; le porte-bagage sert en fait de support lorsque le vélo cargo est debout. Sur ce porte-bagage innovant, vous pouvez, au choix, ajouter un siège passager, une caisse de transport pour animaux, des bagages, etc. Il est compatible avec tous les accessoires de transports de la marque Tern !

Quelques caractéristiques techniques dévoilées

Tern explique que ce vélo cargo peut transporter jusqu’à 150 kilos de charge, ce qui est tout de même énorme pour un si petit gabarit. L’entreprise est connue pour la véracité de ses propos, donc le vélo cargo a probablement été testé avec bien plus de poids que le maximum annoncé. Par ailleurs, le vélo cargo électrique Quick Haul répond à toutes les normes de sécurité en vigueur. L’un des responsables de la marque explique : “Nous soumettons nos vélos à certains des tests les plus difficiles de l’industrie, et souvent, nous concevons des tests encore plus sévères lorsque nous pensons que les normes existantes ne sont pas assez strictes.”

Le Quick Haul s’équipe d’un dérailleur Shimano Acera avec une transmission à huit vitesses connectée au moteur Active Line. Il pourrait donc atteindre les 32 km/h aux Etats-Unis. Une mise à niveau est possible pour qu’il atteigne les 45 km/h grâce à un moteur Performance Line Sport de Bosch. Il s’équipera également d’un moyeu à engrenages internes Shimano Nexus 5 avec une chaîne ou une transmission par courroie Gates. Enfin, côté batterie, ce sera un modèle Bosch PowerPack délivrant un couple de 65 Nm et offrant une autonomie allant jusqu’à 105 km. On imagine qu’il sera adapté au marché européen, bridé donc à 25 km/h comme l’exigent les directives européennes.

Combien va-t-il coûter ?

Habituellement les vélos de la marque Tern sont vendus aux alentours de 4000$ (3600€). Le nouveau modèle devrait être vendu 2999$ aux Etats-Unis et 2999€ en Europe dès qu’il sera disponible, et c’est apparemment prévu chez nous pour l’été 2022 ! Il sera évidemment éligible aux différentes aides de l’état et des collectivités pour l’achat de vélos électriques, qu’ils soient cargos ou classiques. Plus d’infos : ternbicycles.com.