Surge 32, un étonnant scooter électrique qui se transforme en tricycle utilitaire (et vice versa)

L’Inde est l’un des pays qui comptent le plus grand nombre de deux-roues et de trois-roues au monde. Les ingénieurs de Hero MotoCorp, qui est un constructeur local basé à Delhi, ont alors cherché un moyen de combiner ces deux types de véhicules. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont réellement fait preuve d’imagination étant donné que le résultat de leur travail consiste en un véhicule modulaire au design innovant. Baptisé Surge 32, celui-ci a été présenté lors de l’évènement annuel du groupe, Hero World 2024, qui s’est déroulé le 23 janvier dernier. Pour l’heure, le véhicule est au stade du concept, mais cela ne nous empêche pas de nous y intéresser compte tenu de son originalité.

Facile à convertir

Le Hero Surge 32 peut servir aussi bien pour la mobilité personnelle que pour le transport de personnes et de marchandises. Effectivement, le véhicule se divise en deux parties. La première est un scooter électrique autonome, tandis que la seconde consiste en un châssis avec deux roues à l’arrière et aucune roue à l’avant. Avec une telle conception, Hero offre la possibilité de passer d’un mode de transport à deux-roues à un tricycle électrique et vice-versa en seulement trois minutes. Pour cela, l’utilisateur n’a qu’à fixer le scooter à l’avant du châssis. Sa roue avant fera ainsi office de roue directrice, tandis que sa roue arrière ne sera plus utilisée puisqu’elle repose sur la plateforme du châssis.

Chacun a sa batterie et son moteur

Pour associer les deux véhicules, en plus des fixations mécaniques prévues à cet effet, on doit brancher un connecteur électrique. Grâce à cela, les commandes du véhicule à trois roues deviennent accessibles via le guidon du scooter. À noter que le châssis, tout comme ce dernier, a sa propre batterie et son propre moteur. Mais une fois couplé, le duo peut être contrôlé à travers un seul ensemble de commandes. En termes de performances, le scooter accuse une puissance de 6 kW (8 ch), contre 10 kW (13,5 ch) pour le châssis. Pour ce qui est des batteries, elles utiliseront une technologie développée par Vida, une filiale de Hero EV.

Prix et disponibilité

Comme indiqué plus haut, le Surge 32 est pour l'instant au stade du concept. Néanmoins, il y a de fortes chances qu'il arrive sur le marché étant donné que Hero MotorCorp et le ministère indien du Transport routier ont collaboré pour créer une nouvelle catégorie d'immatriculation de véhicules baptisée « L2-5 ». À ce jour, aucune information n'est disponible concernant le prix et la date de sortie. Mais nous pouvons nous attendre à ce que le constructeur adopte une politique tarifaire agressive afin de servir le plus grand nombre de clients possible. Plus d'infos : heromotocorp.com.