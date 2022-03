Aptera : la voiture électrique et solaire n’aura (en théorie) jamais besoin de recharge pour les petits déplacements quotidiens

En décembre 2020, la marque américaine Aptera ouvrait les précommandes de sa voiture solaire; elle espérait alors pouvoir la commercialiser en 2022. Cet engin hybride qui oscille entre un objet volant et une voiture devrait d’ailleurs révolutionner les transports en ne s’alimentant qu’à l’énergie solaire. Mais il semblerait que les constructeurs aient été un peu trop optimistes quant à leur date de livraison. Il faudra attendre 2023, voire plus probablement 2024, pour espérer la voir rouler (ou voler) ! Aptera prévoyait de construire 20 000 exemplaires de son modèle unique, mais il va donc falloir être patient… Malgré tout, les précommandes restent ouvertes… Retour sur ce qu’aurait du proposer Aptera Motors cette année.

Qui est Aptera Motors ?

Aptera Motors est une société californienne qui a conçu et construit un véhicule électrique solaire, que l’on appelle un SEV. Ce véhicule un peu particulier ne nécessite aucune charge pour la plupart des utilisations quotidiennes. Le principe de fonctionnement du SEV se nomme « Never Charge », ce qui veut dire que la voiture dispose de 700 watts d’énergie solaire et produit 4 kWh/h par jour, ce qui permet une autonomie de 64 kilomètres sans aucune charge, mais avec du soleil ! Dans les textes, vous ne devriez donc pas avoir à la recharger électriquement pour des trajets quotidiens.

Les détails de la future Aptera

D’après le fabricant, si vous deviez recharger la batterie de 100 kWh complètement, vous pourriez parcourir 1600 kilomètres d’une seule traite. La SEV dispose de batteries qui alimentent en électricité des moteurs électriques situés dans les roues. D’autre part, les batteries peuvent être rechargées directement avec le soleil grâce aux cellules intégrées directement dans les panneaux de la carrosserie. Mais, si besoin, elle peut aussi être rechargée sur une prise domestique ou via une station de charge; il se murmure même qu’elle serait compatible avec le réseau Superchargeurs de Tesla ! La SEV est donc capable de fonctionner uniquement à l’énergie solaire, ce qui n’est pas le cas des autres modèles en prévision. Cette efficacité énergétique est obtenue grâce à une conception aérodynamique, un poids léger et une transmission efficace. L’Aptera est, en fait, plus conçue comme un avion que comme une voiture. Elle est moins lourde, car fabriquée avec des matériaux composites ultra légers. Du fait de son faible poids, les batteries sont allégées également !

Combien devrait-elle coûter quand elle sortira ?

En 2020, Aptera Motors annonçait un prix de 25 900 $ (23500€) dans sa version de base (batterie 25 kW). Trois autres types de batteries sont également prévus sur cette engin biplace : 40, 60 et 100 kW. Une dernière version en traction intégrale à 150 Kw serait également en pourparlers. Il s’agirait d’un véhicule tout-terrain légèrement surélevé avec une option tente; un petit camping-car 100% solaire en fait ! Mais avant cela, peut-être faudrait-il déjà que la voiture 100% solaire parvienne à sortir de fabrication… Et apparemment ce n’est vraiment pas demain la veille ! Plus d’infos : aptera.us