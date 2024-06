Volkswagen lance un kit solaire pour réduire de 40 % les coûts de recharge des voitures électriques

Normalement, l’information n’a pas dû vous échapper : les voitures thermiques ne devraient plus être commercialisées dès 2035, selon le Parlement Européen. Volkswagen se lance dans la « course au solaire » en dévoilant un nouveau chargeur, fruit de la collaboration avec l’entreprise Otovo. Son nom ; Elli Charger 2, un chargeur qui promet de baisser de 40 % les coûts de recharge des particuliers comme des entreprises, et qui sera adapté pour 28 marchés européens. Dès le mois de septembre prochain, l’Elli Charger 2 sera disponible en quatre versions différentes, pour répondre aux nouveaux besoins des européens, et par ailleurs aux futures directives européennes. L’idée étant de rendre enfin accessible, les voitures électriques au plus grand nombre. Découverte.

Un pack tout-en-un pour réduire les coûts de recharge

Le groupe allemand entend proposer un écosystème unique dans l’industrie automobile. Aujourd’hui, les véhicules électriques nécessitent l’installation de borne de recharge à domicile. Mais, cette installation requiert des dépenses supplémentaires que tous les clients ne peuvent s’offrir. Ils rechargent alors sur des bornes publiques entraînant des difficultés quant à la disponibilité, la distance de la borne, etc. Volkswagen, en partenariat avec l’entreprise Otovo souhaite proposer un pack tout-en-un composé d’un véhicule électrique, d’un chargeur domestique, mais également d’un tarif exclusif d’électricité verte. Dans quelque temps, les deux partenaires proposeront aussi un système photovoltaïque.

Des tarifs toujours plus compétitifs

Aujourd’hui, les clients achètent leur voiture électrique chez un concessionnaire, puis la borne de recharge chez un revendeur. Enfin, ils paient l’électricité au prix classique via les fournisseurs d’énergie. Demain, le client se rendra chez Volkswagen pour acquérir la voiture et la borne, et bénéficiera d’un tarif préférentiel sur l’électricité utilisée. Plus tard, il est prévu que des panneaux solaires viennent alimenter la borne de recharge, pour des tarifs encore plus compétitifs quant à l’électricité utilisée.

Baisser les coûts de recharge jusqu’à 40 %

« Pour favoriser l’e-mobilité, nous devons rendre l’expérience de recharge plus simple et nettement plus rentable pour les clients. C’est là que le nouveau Elli Charger 2 brille. Il recharge lorsque l’énergie solaire est disponible et que les prix de l’électricité sont au plus bas. […] représentent également une étape importante dans l’utilisation des énergies renouvelables », explique Giovanni Palazzo, PDG d’Elli et vice-président directeur du groupe Volkswagen Charging & Energy, dans un communiqué du groupe. Cette approche novatrice permettrait de baisser les coûts de recharge de 40 %. D’ailleurs, le PDG précise qu’il a déjà obtenu la licence de négociations sur la bourse européenne d’électricité.

Tendre la voiture électrique encore plus accessible

Pour le directeur du groupe, il y a urgence, car les aides à l’achat de voitures électriques ne seront pas éternelles. « Nous devons réaliser davantage de progrès en matière d’accessibilité financière pour stimuler la demande au détail, d’autant plus que les exonérations des droits d’accise sur les véhicules et le supplément automobile coûteux prendront fin l’année prochaine pour les véhicules électriques », explique-t-il encore. La chasse aux prix a déjà débuté puisque le mois dernier, Volkswagen a présenté un modèle de voiture électrique abordable, au prix de seulement 20 000 €.

Dans le cadre de ses nouveaux plans, le groupe prévoit de construire deux nouvelles voitures compactes, une de VW et une de Cupra, ainsi que deux petits SUV, avec la participation de VW et Skoda au développement. La première mondiale de la voiture électrique moins chère est prévue pour 2027, tandis que la marque a annoncé qu’elle lancerait des voitures à moins de 20 000 € dès l’année prochaine. À suivre… Que pensez-vous de cette initiative ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .