Trois nouvelles voitures électriques dévoilées par Skoda

Si l’on en croit les dernières annonces du Parlement européen, les voitures thermiques seront interdites dès 2035 ! Nous avons donc un peu plus de dix ans pour changer nos habitudes, et opter pour une voiture électrique. De plus, avec la démocratisation des ZFE (Zone à faible émission), les grandes métropoles se ferment progressivement, et parfois de manière drastique, aux véhicules polluants. Dans cette optique, la marque Škoda, connue pour ses véhicules aux prix accessibles, pourrait se faire une « place au soleil ». Rappelons que Škoda est un constructeur automobile tchèque créé en 1895. Depuis 1991, la marque tchèque appartient au groupe allemand Volkswagen AG. La voiture electrique, futur cheval de bataille de Škoda ? C’est fort possible ! Découverte.

Un investissement de cinq milliards en cinq ans !

Škoda vient de ce fait d’annoncer qu’elle investira plus de cinq milliards d’euros dans les cinq années à venir pour réussir « sa transition électrique ». Si, au départ, le constructeur tchèque prévoyait le lancement de trois nouveaux modèles pour 2030, c’est désormais l’année 2026 qui sera son objectif. Ainsi, trois nouveaux véhicules rejoindront le catalogue de la marque. Le SUV restera le principal fer de lance de la marque, mais une berline est également prévue.

Un SUV compact dès 2024

Comme la plupart des constructeurs automobiles, Škoda misera beaucoup sur le SUV compact, un modèle très prisé des automobilistes actuels. Côté carrosserie, il reprendra celle du Karoq, mais devrait être un peu moins long que l’Enyaq de 25 centimètres. Le SUV compact devrait être le premier de la gamme « Modern Solid » et s’offrir un nouveau design comme annoncé par Škoda.

Une citadine électrique pour 2025

Les amateurs de petites citadines devront attendre l’année suivante pour profiter de la petite voiture électrique conçue par Škoda. C’est à Cupra, la division sportive du groupe Seat, aussi filiale de Volkswagen, que reviendra le projet de concevoir la nouvelle citadine électrique de marque Škoda. Pour concevoir cette voiture, les concepteurs se fonderont sur la plateforme modulaire électrique (MEB) que Volkswagen utilise déjà pour concevoir les ID.3 ou ID.4. Cependant, les ingénieurs en charge de ce projet devront présenter un modèle de citadine, à un prix de vente inférieur à 25 000€ (hors primes et bonus). Pour le moment, aucune information n’a filtré, sauf un teaser de sa future silhouette qui s’annonce comme ressemblant à un crossover, plus anguleux que le concept, car Urban Rebel, présenté par Cupra.

Un Grand SUV pour 2026

En 2026, c’est l’Enyag, la voiture familiale de la marque qui va se doter d’une version électrique. Selon certaines informations, la marque Škoda préparerait également un autre concept fondé sur le modèle Vision 7S. Le futur grand SUV électrique de la marque tchèque devrait pouvoir embarquer sept personnes à bord, en ajoutant une rangée de sièges. Cette dernière voiture électrique sera donc le plus grand avec 5 mètres de long et le plus puissant de la gamme Škoda. Un prototype a été présenté en octobre 2022. Selon la marque, il se dote d’une nouvelle batterie (89kWh) avec une puissance de charge maximale de 200 kW et une autonomie de 600 km.