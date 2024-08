Un hacker dévoile une énorme vulnérabilité qui touche des millions de panneaux solaires en Europe

Le marché européen de l’énergie solaire est l’un des plus dynamiques au monde. En 2023, l’UE comptait l’équivalent de 56 GW de panneaux solaires installés. Avec pour objectif d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d’au moins 42,5 % d’ici à 2030. La Commission européenne facilite davantage l’accès aux équipements permettant de convertir l’énergie solaire et celle du vent en électricité. Face justement à la hausse des ventes de panneaux, de batteries et d’onduleurs solaires dans la zone, un pirate white hat néerlandais met en garde contre les risques encourus par les consommateurs. Il affirme avoir trouvé une vulnérabilité qui pourrait mettre en danger les infrastructures photovoltaïques opérationnelles dans le Vieux continent.

Un programme malveillant capable de semer le chaos

En effet, le hacker de bonne foi aurait réussi à développer un programme informatique malveillant qui pourrait lui permettre de prendre le contrôle de millions de modules solaires déployés en Europe. De type « backdoor », celui-ci donnerait à un pirate informatique la possibilité de désactiver à distance une centrale solaire privée ou publique. Il permettrait aussi de lancer des attaques visant à créer un dysfonctionnement au sein des infrastructures photovoltaïques. Des scénarios catastrophiques qui pourraient avoir de lourdes conséquences. La vulnérabilité concernerait principalement les onduleurs solaires connectés à internet.

Améliorer la sécurité des sources d’énergie renouvelable

Ces appareils auraient l’inconvénient de pouvoir être « facilement piratés, désactivés à distance ou utilisés pour des attaques par DDoS [déni de service distribué ». Au vu de cette menace, l’association industrielle européenne SolarPower Europe a déclaré que l’Union européenne devrait adopter des mesures radicales pour améliorer la sécurité des sources d’énergie renouvelable face au risque de cyberattaque. L’organisme à but non lucratif insiste notamment sur le fait que la Commission devrait mettre en œuvre un système de surveillance. Afin de contrôler au niveau national et à l’échelle européenne les appareils solaires pouvant être gérés de manière centralisée.

Panneaux solaires : des produits sensibles ?

Cette mise en garde intervient alors que l’agence de l’Union européenne pour la cybersécurité a publié en juillet dernier un rapport selon lequel la zone euro ne disposait pas encore de suffisamment de moyens pour protéger son infrastructure énergétique contre les attaques informatiques. La menace serait d’autant plus élevée alors que l’Europe dépend fortement des importations chinoises pour répondre à ses besoins en matière d’énergie.

Face à cette réalité, certains experts vont jusqu'à suggérer que les panneaux solaires devraient être considérés comme des produits sensibles. Au même titre que les articles soumis à la nouvelle directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Plus d'infos : digital-strategy.ec.europa.eu.