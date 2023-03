Nous avons testé le générateur électrique solaire Oukitel P2001

Nous sommes à la fin du mois de mars, et à priori, nous avons échappé aux coupures de courant annoncées par le gouvernement en fin d’année dernière. Est-ce dû à une météo clémente pour l’hiver, ou à la réduction de la consommation des usagers ? Mystère ! Toujours est-il que les petits générateurs électriques solaires ont profité de cette menace pour fleurir sur le marché, et connaître un boom au niveau de leurs ventes. Le générateur électrique solaire, en période de crise énergétique, permet de garder une autonomie de sa consommation électrique, et de palier les éventuelles coupures de courant. Découvrez le générateur électrique solaire Oukitel P2001 / 2000 Wh, accessible et facile à installer, il pourrait vous rendre de fiers services, à la maison, mais également en camping. Présentation.

Oukitel c’est qui ?

L’entreprise chinoise a été créée en 2007, et est spécialisée dans la fabrication de produits de télécommunications mobiles, mais également de produits de vapotages et de générateurs électriques solaires. Oukitel est présente dans le monde entier, et compte près de 150 distributeurs dans 60 pays à travers le monde. « Chez Oukitel, nous nous engageons à créer les technologies les plus avancées à un prix très abordable afin de combler le fossé dans la société. », peut-on lire sur la présentation de l’entreprise sur le site Oukitel.com. La fabrication des générateurs électriques solaires entre dans le cadre de leur objectif qui est de promouvoir l’autonomie des personnes, et les aider à améliorer leur vie quotidienne.

L’Oukitel P2001 2000 Wh

Le générateur électrique solaire propose une puissance de sortie AC à onde sinusoïdale pure de 2 000 W, et peut charger divers appareils électroniques ou électroménagers. Cependant, il peut aussi être utilisé comme une alimentation électrique de secours, en cas de coupure de courant. Sa capacité de 2 000 watts heures et de 625 000 mAh lui permet, par exemple, de charger un chargeur 165 fois, ou de disposer de 35 heures d’utilisation sur un PC. Ou encore de 200 heures pour une lampe et 15 heures pour regarder vos séries préférées sur la télévision.

Pour parvenir à ce résultat, il suffit de la déposer sur votre balcon, au soleil. Elle peut en effet être couplé à un ou plusieurs panneaux solaires pour se recharger. Ainsi, en connectant deux panneaux solaires en série, vous pouvez charger jusqu’à 500 W. Comme nous le savons, l’énergie solaire est instable, mais grâce au circuit MPPT intégré, le générateur P2001 suit le meilleur point de l’énergie solaire afin de vous délivrer une puissance constante et un chargement constant. La charge est super rapide grâce à l’onduleur bidirectionnel qui équipe la station. Vous n’aurez donc besoin d’aucun chargeur mis à part le câble de charge CA, qui vous permettra de passer de 0 à 100 % en 1 h 30 environ. Oukitel est l’un des premiers fabricants à avoir adopté une batterie LiFePO4 haute sécurité (système LFP phosphate de fer).

Grâce à sa structure stable, elle ne chauffe quasiment pas, ne s’enflamme pas, et ce, même si elle est endommagée promet Oukitel. Son cycle de charge est deux fois plus rapide qu’une batterie conventionnelle. Enfin, au niveau de la recharge des appareils,elle dispose de quatre méthodes de chargement : entrée de charge AC, panneau solaire, prise de cigare de voiture et entrée de générateur. Elle est bien sûr rechargeable aussi à partir d’une prise de courant classique de 220 V.

Déballage et Design

Le générateur électrique solaire Oukitel P2001 est livré dans un carton lourd et imposant. La batterie est parfaitement protégée et livrée avec un cordon secteur pour la recharger sur une prise domestique ainsi qu’un cordon pour la connecter à un panneau solaire ainsi qu’un cordon allume-cigare. Pour notre test, nous avons utilisé un panneau solaire Bluetti SP120 de 120W. On retrouve également un petit manuel d’utilisation.

Sur ce modèle, tous les cordons sont rangés dans un petit compartiment directement intégré sur le dessus du générateur solaire. On retrouve par ailleurs deux petites trappes de chaque côté, une première pour cacher les 3 prises de sortie 220 V.

Derrière la trappe située sur le côté adjacent, on retrouve une entrée 220 V (recharge rapide sur le secteur), et une connectique standard pour brancher un panneau solaire. Le générateur dispose également sur sa face avant de plusieurs sorties USB, deux de 12V ainsi qu’une sortie XT60 et un allume-cigare.

Installation

L’installation est enfantine. Il suffit de brancher le panneau solaire au générateur à l’aide des cordons fournis pour que la « magie opère ». Évidemment, la rapidité de recharge dépendra du degré d’ensoleillement et de la taille et puissance du panneau solaire utilisé. La recharge rapide quant à elle, elle est vraiment performante. En effet, il aura fallu moins d’une heure pour passer de 30 à 100 % en la rechargeant sur une prise domestique en 220 V.

Les caractéristiques techniques et le prix de la P2001 Oukitel

Modèle : OUKITEL P2001

Taille : 394 × 279 × 330 mm

Poids : 22 kg

Batterie : LiFePo4

Capacité : 2000 Wh

Lumière LED : 2 W, ton chaud, lampe simple

Température de fonctionnement : 0-40 ℃

Température de stockage : -10-40 ℃

Super-charge : 1100 W, AC100-120 V/50 H z, 10 A

Charge solaire maximum : 500 W, 12 V-48 V/ 15 A

Adapter Charge Version américaine : 12 V-48 V/ 15 A, maximum 500 W

Charge de voiture et charge de batterie : 12 V/8 A – 24 V/10 A, 6 x CA, 4 000 W maximum (100-120 V)

2 ports USB-A (5 V/2,4 A)

2 ports USB-A (QC3.0-18 W)

2 ports USB-C (PD-100 W)

1 x XT60 (12 V/10 A)

2 sorties 12 V/3 A

1 sortie allume-cigare (12 V/10 A)

La centrale électrique portable Oukitel P2001 2000 Wh est disponible au prix de 1 099 € sur Geekbuying (soit 200 € de réduction avec le code de réduction : NNNFRBEDEITOUKIT). Le pack avec panneau solaire (PV200) est proposé à 1 399 € au lieu de 1 899€ (soit 500 € de réduction avec le bon promotionnel : NNNFRSOLDEP21). Un bon plan pour économiser sur votre facture, et recharger vos appareils gratuitement, ou presque.

Conclusion

Le générateur électrique solaire Oukitel P2001 est facile et rapide à installer. Il ne faut pas plus de 10 minutes pour l’installer et le recharger à l’aide d’un panneau solaire. Comme tous les produits de cette catégorie, la batterie est lourde, mais son transport est facilité par les poignées positionnées sur chaque côté. Le panneau solaire est reconnu rapidement et il suffit de presser le bouton correspondant à la connectique de sortie pour en profiter. L’éclairage du panneau de contrôle est lumineux en intérieur, mais peu visible en plein soleil. Les panneaux latéraux semblent un peu fragiles, mais rien de rédhibitoire. Quant au tarif, il est vraiment très correct surtout avec les bons de réductions actuels. On recommande sans hésiter.

Les plus

Prêt à l’emploi (Plug and play)

Une recharge rapide sur secteur, silencieuse et performante

Une bonne autonomie

De nombreuses connectiques

Un rangement intégré pour les cordons et accessoires.

Un éclairage LED intégré

Les moins

Des trappes qui semblent fragiles

Un panneau d’affichage peu visible en plein soleil