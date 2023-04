Sunmaxx : PX-1, l’invention d’un module photovoltaïque et thermique doté d’un rendement record de 80 %

Le Photovoltaïque Thermique (PVT) est un concept émergent. Il combine la production d’électricité et de chaleur à partir du rayonnement solaire. Le fabricant allemand Sunmaxx s’y intéresse et a mis au point un module solaire constitué de cellules photovoltaïques et d’échangeurs de chaleur, collectant la chaleur des panneaux avant de la transmettre à un fluide caloporteur. Ce dernier, à son tour, peut être relié directement à un circuit de chauffage domestique.

Une efficacité élevée

Le module solaire hybride PVT de Sunmaxx est baptisé PX-1. Il est équipé de 108 demi-cellules PERC au format M10. Sa puissance électrique est évaluée à 400 W pour un rendement de 20 %. D’un autre côté, la puissance thermique du dispositif est de 1 200 W, ce qui correspond à une efficacité thermique de 60 %. Il convient de noter que ces mesures ont été effectuées sous une irradiation solaire normale, à température ambiante et à une vitesse de vent nulle. Dans l’ensemble, le module photovoltaïque-thermique accuse donc un rendement de 80 %.

Le fonctionnement du PX-1

Le PX-1 est un module qui allie les atouts du photovoltaïque et du thermique. Tout comme les panneaux solaires conventionnels, il fonctionne en captant la lumière du soleil pour la convertir en électricité. Cependant, son dos comporte des échangeurs de chaleur qui permettent d’extraire la chaleur générée par l’unité PVT et de la transférer ensuite vers un circuit de chauffage. Le refroidissement des panneaux solaires, du fait de l’extraction de la chaleur, augmente d’ailleurs leur efficacité. Selon les observations, la température des panneaux solaires restait en dessous de 30 °C en plein soleil, alors que sur un module traditionnel, elle peut atteindre les 80 °C. « Ces excellents résultats soulignent la performance de notre technologie unique et le travail de développement réussi avec nos partenaires », a déclaré Wilhelm Stein, PDG de Sunmaxx.

Des avantages non négligeables

Il faut savoir que ce module solaire hors du commun a été développé sur la base d’une technologie déjà en vigueur dans l’industrie automobile. Sunmaxx estime que l’invention pourra réduire notre dépendance à l’égard des sources d’électricité et de chaleur traditionnelles, dont la plupart ne sont pas renouvelables. Dans les pays nordiques, la facture de chauffage représente l’une des charges financières les plus élevées des ménages. Les solutions comme celle-ci sont donc les bienvenues vu qu’elles peuvent contribuer à la réduction des dépenses. Enfin, le PX-1 permet d’économiser de l’espace, étant donné que chaque module génère à la fois de l’électricité et de la chaleur.

« Les modules PVT captent la lumière du soleil et la transforment en électricité, exactement comme un système photovoltaïque. Toutefois, contrairement aux systèmes purement photovoltaïques, les systèmes PVT disposent d’une “climatisation” intégrée : des échangeurs de chaleur situés à l’arrière du module PVT extraient la chaleur de l’unité PVT et la transmettent à un circuit de chauffage. Parallèlement, le refroidissement des cellules photovoltaïques permet d’augmenter encore le rendement électrique. » explique l’entreprise sur le site officiel. Plus d’informations : sunmaxx-pvt.com