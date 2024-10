« Le moins cher du marché », un coupon de réduction pour le tracker solaire ECO-WORTHY (399 €)

L’automne est arrivé et vous avez remarqué que le Soleil se faisait plus rare, dommage pour vos panneaux solaires installés cet été. Ils produisent beaucoup moins et vous vous interrogez sur le bien-fondé de votre achat ! En effet, les panneaux solaires classiques présentent un inconvénient majeur : ils sont fixes, et quand le soleil se fait discret ou qu’il n’est pas au-dessus des panneaux, ils ne produisent plus. Et, si vous optiez pour un tracker solaire ? Ce dispositif permet à vos panneaux de suivre la course du soleil tout au long de la journée, augmentant ainsi leur rendement. D’ailleurs, j’ai une offre intéressante à vous transmettre : le support panneau solaire tracker ECO-WORTHY est proposé à 399,99 €* au lieu de 499,99 € sur Amazon. Jusqu’au 6 octobre 2024 inclus, vous bénéficiez d’un coupon de 100 € en cochant la case correspondante avant la mise au panier. Laissez-moi vous présenter ce tracker et vous expliquer pourquoi il est si utile.

Un tracker compatible avec plusieurs panneaux solaires

Le support ECO-WORTHY peut accueillir jusqu’à six panneaux solaires de 195 W de la marque. Il est également compatible avec d’autres modèles de panneaux, à condition d’en vérifier les dimensions avant l’achat. Pour être certains de votre achat, sachez que la barre transversale mesure 2900 mm de longueur, avec une largeur de 29,4 pouces (1000 mm). De plus, chaque tige verticale mesure 45,6 pouces (1160 mm) de long et 30,3 pouces (770 mm) de large. Ce dispositif est doté d’une tige d’entraînement de 1500 N. Avec des dimensions totales de 314,2 × 30,5 cm et une hauteur de 3,93 m, ce tracker est idéal pour une installation au sol ou sur un toit plat. Il dispose d’un système à double axe qui optimise votre production tout au long de la journée avec une rotation maximale de 270°. Enfin, il est par ailleurs équipé d’un capteur de vitesse du vent, ajustant automatiquement l’inclinaison des panneaux en cas de vents violents, ce qui améliore leur stabilité.

Augmentez votre production solaire de 40 % grâce à un tracker

Vous l’aurez compris, le tracker solaire qui va rendre vos panneaux solaires « mobiles » permet de maximiser votre production d’énergie. Que vous utilisiez vos panneaux pour produire de l’électricité, ou pour la stocker dans une batterie résidentielle, votre production se verra augmentée de 40 % ! Une augmentation de la production qui s’explique assez logiquement puisque vos panneaux solaires suivront désormais la course du soleil.

Un dispositif innovant, mais quelques inconvénients à noter

Malgré ses nombreux avantages, le tracker solaire présente un inconvénient potentiel : l’esthétique. Des panneaux fixes installés sur un toit sont plus discrets que des panneaux mobiles installés en plein milieu d’un jardin. De plus, ce type de support demande une maintenance plus fréquente que les panneaux solaires fixes. En cas de forts vents, il est aussi recommandé de le démonter ou de le sécuriser. Pour rappel, la promotion est valable jusqu’au 6 octobre 2024. Vous pouvez bénéficier d’un coupon de 100 €, ramenant ainsi le prix du tracker à 399,99 €* au lieu de 499,99 €. Alors, avez-vous déjà investi dans ce type de dispositif ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

