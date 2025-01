Roofit.Solar dévoile un panneau solaire « étroit » qui s’intègre directement dans la toiture

Le photovoltaïque intégré au bâtiment, aussi appelé BIPV (Building Integrated Photovoltaics), suscite un intérêt croissant chez les consommateurs. Cette tendance s’explique par la hausse continue des prix de l’énergie et la gravité de la crise climatique actuelle. Il s’agit effectivement d’un concept qui consiste à remplacer certains éléments d’un bâtiment par des modules photovoltaïques capables de générer de l’électricité verte à partir de l’énergie solaire. Autant dire qu’il s’agit d’une technologie permettant également d’économiser sur les matériaux de construction. Pour mieux répondre à nos besoins, le fabricant estonien Roofit.Solar a récemment présenté une nouvelle série de panneaux solaires BIPV compatibles avec les toits étroits et irréguliers.

Des cellules TOPCon

Le module Velario Slim se décline en deux versions avec des puissances respectives de 120 watts et 180 watts. Dans tous les cas, Roofit.Solar propose des cellules à contact passivé à oxyde tunnel (TOPCon). Lesdites cellules arborent une disposition 2 × 12 pour le modèle moins puissant, alors pour la version de 180 W, le constructeur a prévu un agencement 2 × 18. Par ailleurs, le fabricant estonien a opté pour un verre frontal trempé à faible teneur en fer de 3,2 mm afin de procurer aux deux produits une excellente résistance aux éléments. Une feuille d’acier galvanisé de 0,5 mm est également au rendez-vous pour protéger le versant dosal.

Des panneaux solaires au design scandinave

Concernant également les caractéristiques physiques, le modèle de 180 watts accuse une longueur de 2044 mm, contre 1402 mm pour le modèle de 120 watts. Dans les deux cas, la largeur effective est de 470 mm. Le rendement de conversion, lui, est de 19,3 % pour la variante de 180 W et de 18,6 % pour l’autre version. Il est intéressant de noter que, comme le souligne l’entreprise dans un communiqué, ces panneaux solaires arborent un « design scandinave discret qui vise à s’adapter à n’importe quelle propriété sans compromettre son attrait esthétique ».

Disponibilité

« Les Velario Slim permettront de couvrir encore plus d’espace sur le toit et de générer plus d’énergie gratuite », a déclaré, de son côté, Andres Anijalg, rapporte notre source. Ces nouveaux panneaux solaires BIPV sont conçus pour fonctionner dans une plage de températures de -40 °C à 85 °C. Ils résistent à des grêlons jusqu’à 25 mm de diamètre. Comme indiqué plus haut, ils conviennent aux toits étroits et irréguliers qui, selon le PDG de Roofit.Solar, « sont souvent les plus susceptibles de se retrouver avec des zones non couvertes en raison d’espaces restants trop petits pour s’adapter aux panneaux plus grands ».

Les Velario Slim sont couverts par 10 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de puissance. Ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande pour des livraisons à compter de juin prochain. Plus d’infos : roofit.solar. Une telle solution de production d’énergie solaire pourrait-elle vous intéresser pour votre domicile ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .