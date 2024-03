Solar Fiber : un système anti-vol à fibre optique pour les panneaux solaires

Les panneaux solaires nous donnent la possibilité de réduire notre facture énergétique tout en préservant l’environnement. Malgré leurs nombreux avantages, les installations solaires photovoltaïques sont exposées à certains risques. L’un d’entre eux est le vol des modules solaires eux-mêmes. En effet, en raison de l’investissement qu’ils représentent, ces dispositifs énergétiques constituent une cible potentielle pour certains individus malintentionnés. Pour cette raison, il est important de prévoir des solutions pour améliorer leur sécurité. Le SOLAR FIBER a justement été conçu pour une telle finalité. Il s’agit d’un système qui repose sur la technologie de la fibre optique.

Lutter contre le vol et le vandalisme des panneaux solaires

Concrètement, le SOLAR FIBER est un dispositif électronique qui sert à lutter contre le vol et le vandalisme des panneaux solaires. Il est capable d’émettre une notification sur un appareil distant en cas d’évènement suspect. Il s’agit donc en quelque sorte d’une alarme intelligente conçue pour fonctionner 24 h/24 et 7 j/7. Le système comprend un câble à fibre optique, une centrale qui émet un signal lumineux à travers le câble et des accessoires supplémentaires pour faciliter l’installation. L’alarme se déclenche en cas de coupure du câble. En effet, avant de pouvoir retirer les panneaux solaires, les voleurs devront d’abord couper ce dernier.

Un système de protection intelligent

Ce système d’alarme à base de fibre optique fonctionne ainsi comme une boucle. Selon les données fournies par son fabricant, l’entreprise belge Ornicom, il résiste au vent, à la pluie et à la neige. Ces éléments ne risquent d’ailleurs pas de déclencher une fausse alarme. Idem pour le bruit électromagnétique qui n’a aucune influence sur le fonctionnement de la fibre optique. On sait aussi que le contrôleur a été conçu pour fonctionner entre une puissance optique de 0 à -30 dB. En plus de permettre de personnaliser les notifications, le SOLAR FIBER peut être couplé à un module GSM. De cette façon, le propriétaire pourra recevoir des alertes sur son téléphone sous forme de SMS.

Renforcez la sécurité de votre installation !

Bien sûr, l’utilisation d’un dispositif de sécurité comme le SOLAR FIBER ne doit pas constituer un frein à la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour protéger les panneaux solaires. Pensez ainsi à prendre d’autres précautions pour minimiser davantage les risques de vol. Pour cela, nous recommandons de privilégier les emplacements en hauteur pour installer vos panneaux solaires. Si possible, clôturez votre propriété et renforcez les structures mécaniques qui maintiennent les modules en place. Pensez également à vérifier votre police d’assurance pour s’assurer que les garanties répondent à vos exigences. Bien qu’elle ne constitue pas une solution pour prévenir le vol de vos modules solaires, cette dernière astuce est un moyen utile pour vous épargner des pertes financières pouvant être occasionnées par un tel évènement. Plus d’infos : ornicom.com. Que pensez-vous de cette solution de protection ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .