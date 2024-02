Sunwind Vertisolar dévoile un panneau solaire vertical doté de son propre antivol intégré

Sunwind est l’un de ces acteurs français du secteur des énergies renouvelables, spécialiste de l’off-grid, la société vient de dévoiler un kit photovoltaïque vertical. Le système Vertisolar est le fruit d’une collaboration avec l’Institut national de l’énergie solaire (INES), l’entreprise lituanienne MetSolar et la maison-mère de Sunwind elle-même : Forlam. Avec sa conception innovante, son rendement élevé et ses fonctions de sécurité avancées, le produit vise une utilisation sûre et efficace dans les secteurs résidentiel et industriel. Il faut savoir que ce kit solaire adopte une technologie propriétaire protégée par un brevet. Il comprend deux panneaux solaires PERC full-black (entièrement noirs) possédant chacun une puissance de sortie de 352 watts-crête (Wc).

Léger et performant

Les modules solaires ont un rendement de conversion de 22 %. Le kit Vertisolar intègre également un micro-onduleur et un système conçu pour le raccordement en 220 V. À cela s’ajoute un dispositif de surveillance de la consommation. L’ensemble pèse environ 7 kg. À travers ce poids léger, le fabricant réaffirme sa volonté de proposer aux consommateurs des solutions solaires qui allient facilité de déploiement et performance. En ce qui concerne le dispositif antivol, il se trouve entre les panneaux solaires et la clôture. En plus de protéger les modules solaires, celui-ci assure également la sécurité du câblage et du micro-onduleur.

Un système photovoltaïque pensé pour les clôtures métalliques

Selon les explications du PDG de Sunwind, Xavier Duport, son entreprise a fait appel à Forlam pour la conception du système de montage du kit. De son côté, MetSolar s’est chargée de l’encapsulation des cellules solaires. Comme vous l’aurez compris, ce système photovoltaïque innovant est conçu pour être installé à la verticale sur des clôtures métalliques. D’ailleurs, Sunwind et ses partenaires ont dans un premier temps envisagé de l’utiliser uniquement sur des sites appartenant à Clotex. À noter que cette dernière est également une filiale de Forlam. Mais compte tenu de l’attrait de la solution, l’entreprise a maintenant décidé de la commercialiser.

Prix et disponibilité du Sunwind Vertisolar

Annoncé le 13 février dernier, le kit Vertisolar sera disponible à l’achat sur le site web du fabricant à partir du mois prochain. Ce nouveau produit de Sunwind s’adressera aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Malheureusement, la marque ne s’est pas encore prononcée au sujet du prix. En attendant davantage de précisions, sachez que Sunbooster a récemment levé le voile sur une mini-centrale électrique pensée pour les panneaux solaires de balcon. Ce système innovant est actuellement proposé en précommande sur le site web du constructeur allemand. Il coûte un peu plus de 1000 €. Plus d’infos : sunwind.fr. Que pensez-vous de ces panneaux solaires antivol ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .