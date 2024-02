SUNBOOSTER dévoile une centrale électrique portable et bidirectionnelle pour les panneaux solaires de balcon

Comment permettre aux petits producteurs, notamment ceux qui n’ont que leur balcon pour installer des panneaux solaires, de profiter pleinement de l’énergie solaire photovoltaïque ? C’est cette question que la société allemande Sunbooster s’est posée lors de la conception du Powerstation Grid. Sa solution consiste ainsi en un dispositif de stockage d’énergie portable qui permet d’interagir efficacement avec le réseau électrique. Cette mini centrale électrique conçue spécifiquement pour les installations solaires de balcon se veut à la fois intelligente, économique et écologique. De plus, son installation est radicalement facile. Cette tâche peut être assurée par n’importe qui.

Maximiser l’efficacité des petites installations solaires

Le Powerstation Grid découle de deux années de recherche et développement. Il vise à augmenter l’efficacité des petites installations solaires. Selon les explications du PDG de Sunbooster, Stefan Ponsold, le produit est né grâce à une volonté de permettre aux petits producteurs de stocker l’excédent d’énergie produite par leurs modules solaires, en particulier lorsqu’ils n’en ont pas besoin dans l’immédiat. En effet, ce scénario entraine souvent un manque à gagner pour les propriétaires étant donné que l’énergie est souvent injectée dans le réseau sans compensation financière. Ainsi, au lieu de subir cette perte, avec le Powerstation Grid, il est possible de stocker ce surplus d’énergie en vue d’une utilisation ultérieure.

Un boîtier multifonction

Le fabricant allemand affirme que grâce à son fonctionnement intelligent, l’appareil promet un retour sur investissement en moins de quatre ans. Qui plus est, le Powerstation Grid n’a pas besoin d’être connecté directement aux panneaux solaires. Il a été conçu pour pouvoir être branché sur n’importe quelle prise de la maison. Il pourrait aussi faire ses preuves en cas de panne de courant en agissant comme générateur de secours. Par ailleurs, le boîtier constitue une source d’énergie potentielle dans le cadre d’une activité outdoor et peut même être utilisé pour recharger un véhicule électrique. À ce propos, il serait capable de procurer jusqu’à 15 km d’autonomie supplémentaire.

Spécifications techniques du Powerstation Grid

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, sachez que cette mini centrale solaire portable intègre une batterie LiFePO4 de 2 kWh. Elle mesure 45,2 × 29,7 × 26,4 cm et pèse 22,5 kg. Sa compatibilité avec les protocoles Bluetooth et Wifi facilite la gestion au moyen d’une application mobile. D’ailleurs, il est possible de monitorer le Powerstation Grid à distance. L’appareil comporte plusieurs sorties : trois prises Schuko de 230 V/2 200 W, deux ports USB-A 3.0, deux ports USB-C 3.0 et trois prises CC de 13,8 V.

On notera aussi le fait que le constructeur a prévu un micro-onduleur et un projecteur LED avec fonction d’éclairage de secours. Pour les entrées, il est question d’une prise CC de 16 V, d’une prise d’entrée photovoltaïque de 16 V et d’une prise secteur de 265 V. À noter que le produit est proposé en précommande sur le site web de Sunbooster au prix de 1082,5 euros. Plus d’infos : sunbooster.com. Que pensez-vous de cette centrale électrique portable ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .