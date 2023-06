Nous avons testé la station électrique portable FOSSiBOT F2400

Depuis quelques mois, les petites stations d’alimentation en électricité portable, connaissent un succès grandissant. L’hiver dernier, alors que la menace de coupure inquiétait certains particuliers, l’idée de s’équiper de ce genre d’appareil a fait son chemin. Reconnaissons qu’il est plutôt commode de posséder une alimentation de secours en cas de coupure. Mais, ces stations portables sont également très prisées des campeurs, qui, avec elles, n’ont plus besoin de disposer d’électricité pour savourer leurs vacances. Dans ce domaine, la station FOSSiBOT F2400 tire largement son épingle du jeu avec des fonctionnalités exceptionnelles, pour un prix très raisonnable. Découvrez, en détail, tout ce que pourrait vous offrir la FOSSiBOT F2400.

Quels sont les points forts de la station portable FOSSiBOT F2400 ?

Si vous optez pour la station F2400, sachez tout d’abord que, grâce à la technologie de pointe XP-Frate, vous acheter un matériel qui vous suivra pendant 10 ans. Vous bénéficierez aussi d’une charge rapide à 80 % en une heure et demie seulement. Quant à sa batterie LiFePO4 de première qualité, elle dispose d’une durée de vie de 3 500 cycles de batterie. Avec une capacité impressionnante de 2048 Wh, une puissance de 2400 W / AC et une puissance de surtension de 4 800 W, ce générateur portable peut alimenter tous les appareils imaginables, que ce soit en cas d’urgence en extérieur ou à la maison. Téléphones mobiles, ordinateurs portables, miniglacières, vélos, réfrigérateurs, climatiseurs, grils électriques, cafetières, réfrigérateurs et bien plus encore, tout peut être alimenté par ce générateur solaire.

Plusieurs options de puissance disponibles

La centrale solaire F2400 est équipée d’un bouton de réglage intelligent du courant d’entrée, garantissant une protection optimale. Avec des options de puissance de 300 W, 500 W, 700 W, 900 W et 1100 W, vous pouvez contrôler la vitesse de charge en maintenant la tension d’entrée constante. Enfin, elle dispose aussi d’une fonction « alimentation de secours UPS ». Il vous suffit alors de brancher la station portable sur des prises murales, que ce soit pour vos serveurs, PC, CPAP, réfrigérateurs, aquariums, et bien plus encore.

En cas de panne de courant, le F2400 se met en mode d’alimentation de secours en moins de huit millisecondes, fournissant ainsi une alimentation continue à vos équipements électroniques. Que ce soit lors d’une coupure de courant soudaine ou d’une chute de tension, le F2400 protège vos équipements vitaux et médicaux, vous garantissant une tranquillité d’esprit inestimable. Soulignons qu’elle peut prendre en charge 1 100 W de courant alternatif (AC) et jusqu’à 500 W solaire.

Des ports de sorties en pagaille !

Avec ses 13 ports de sortie, cette station d’alimentation répond à 99 % de vos besoins d’alimentation. En effet, elle s’équipe de 3 ports CA de 2400 W, 2 ports USB-A, 4 ports USB-C, une prise de voiture et un port USB-C à charge rapide de 100 W. Autant vous dire, que vous pourrez à peu près tout brancher, même les plus puissants de vos appareils. Lors de votre commande, vous recevrez le générateur solaire F2400 bien entendu, mais également trois câbles de chargement (CA / Voiture / Solaire). Quant à la garantie, elle sera de quatre ans.

Une sécurité pour les appareils vitaux

Nous n’y pensons pas toujours, mais ces stations portables sont par ailleurs une solution pour pallier toute coupure de courant dans le cas d’appareillages vitaux et médicaux. Elle est capable de basculer en mode d’alimentation de secours en moins de huit millisecondes, assurant ainsi une alimentation continue aux équipements électroniques. Que ce soit lors d’une coupure de courant soudaine ou d’une chute de tension, la F2400 intervient rapidement pour protéger les équipements vitaux et médicaux. En cas de panne de courant, la F2400 se met automatiquement en action, fournissant une alimentation ininterrompue aux appareils connectés.

Pourquoi choisir la station portable FOSSiBOT F2400 ?

Il existe de nombreuses raisons convaincantes de choisir cette station portable. L’une des principales est qu’elle utilise une énergie propre et renouvelable. En exploitant la puissance du soleil pour recharger sa batterie interne, elle vous permet d’alimenter vos appareils électroniques sans dépendre de sources d’électricité non renouvelables. Cela réduit votre empreinte carbone et contribue à la protection de l’environnement. Malgré un poids de 22 kg, elle est compacte et facile à transporter grâce à ses poignées de transport, ce qui vous permet de disposer d’une source d’énergie renouvelable, peu importe l’endroit où vous vous trouvez. Grâce à sa fonction d’urgence UPS, elle peut aussi vous être d’une grande utilité, puisqu’elle vous fournit du courant en toute situation.

Ce peut être aussi une source de sécurité pour les personnes médicalement appareillées par exemple. Enfin, la polyvalence des appareils alimentés est un autre avantage de cette station portable. Elle est équipée de plusieurs ports de sortie tels que des ports USB, des prises CA et des prises DC. Vous pouvez donc charger et alimenter une variété d’appareils électroniques.

Pour conclure, sachez que, les stations portables sont des solutions pratiques, écologiques et polyvalentes pour répondre à vos besoins énergétiques lors de vos déplacements, en cas d’urgence ou dans des environnements dans lesquels l’accès à l’électricité est limité. Elles allient les avantages de l’énergie solaire, de la mobilité et de la polyvalence pour vous procurer une source d’alimentation fiable et durable.

Conclusion

La station portable Fossibot F2400 est très complète, elle intègre de nombreux ports de sortie, idéale en utilisation à la maison, mais également en mode « nomade » dans un van ou un véhicule aménagé. La batterie se recharge via le secteur, mais également avec des panneaux solaires, jusqu’à 500 W (environ deux heures dans des conditions optimales.) Il est possible de la recharger en moins de deux heures via le secteur. Il est par ailleurs possible d’utiliser les deux sources de recharge simultanément pour la remplir en seulement 1 h 30, (toujours dans des conditions optimales). Le générateur portable peut sortir jusqu’à 2 400 W, ce qui permet d’alimenter des appareils plus gourmands, comme de l’électroménager ou encore des outils de bricolage. Pour le prix, vous devrez débourser 1 299 € sur Geekbuying.

Les plus

Un appareil compact

Une station puissante (2 400 W)

Un design soigné

Des volets de protection sur tous les ports

Une connectique complète

Un tarif très concurrentiel

Les moins

Rien !

