Des panneaux solaires de balcon (à brancher sur une prise) disponibles en Suisse grâce à SolarBalkon

Lorsque l’on pense à produire de l’électricité grâce à des panneaux solaires, on imagine souvent des panneaux photovoltaïques installés sur le toit d’une maison. Cela nécessite des travaux importants et un investissement financier relativement élevé. Dans l’esprit de la plupart d’entre nous, les panneaux solaires sont aussi réservés à ceux qui possèdent une maison, avec un toit ! En Suisse, un nouveau mode de production d’électricité écologique vient d’être lancé sur le marché par l’intermédiaire de l’entreprise SolarBalkon. Et même si l’on ne maîtrise pas l’Allemand, on comprend aisément qu’il s’agit de panneaux solaires réservés à ceux qui possèdent un balcon. De petits dispositifs simples qui devraient faire fureur chez nos voisins helvètes, soucieux de l’environnement. Découverte.

SolarBalkon, c’est qui ?

Les fondateurs de cette petite entreprise s’appellent Marie et Michaël, ils sembleront peut-être un peu utopistes pour certains ou réalistes pour d’autres. Toujours est-il que leur rêve est un monde « où nous n’aurions plus besoin de centrales nucléaires. Dans lequel les voitures roulent sans bruit ni gaz d’échappement. Où il y a des arbres, des fleurs et des abeilles à tous les coins de rue, même en ville ». Un monde merveilleux qui passe aussi par l’éloignement des énergies fossiles et la production d’électricité verte. Marie et Michaël ont donc fondé leur petite entreprise et proposent à leurs clients de faire un premier pas pour l’environnement avec leurs panneaux solaires de balcons.

Les panneaux solaires de balcon SolarBalkon, qu’est-ce que c’est ?

Il existe une expression française qui dit : il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour… Cette expression qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes connaissances pour utiliser un produit s’applique parfaitement aux panneaux solaires de balcon suisses. En effet, il suffit de les installer sur la balustrade de votre balcon, à l’extérieur (en ayant pris soin, en France, de demander l’autorisation au syndic ou au bailleur), de les brancher et de profiter d’électricité solaire gratuite ou presque.

Comment fonctionnent-ils et pour quels appareils ?

Là encore, c’est très simple à comprendre, puisque le panneau solaire branché à la prise électrique et relié à un onduleur va directement injecter de l’électricité dans votre réseau domestique. Votre arrivée de courant se situant plus près que celle du réseau extérieur, cette arrivée sera prioritaire. Concrètement, les panneaux solaires de balcon vont pouvoir alimenter en continu tous vos appareils qui restent constamment branchés comme le réfrigérateur, le congélateur, la box internet, votre PC, etc. Pour les inventeurs de ce panneau solaire, c’est approximativement un tiers d’électricité consommée en moins chaque année. SolarBalkon propose deux modèles, l’un avec un seul panneau pour environ 220 kWh par an, le second qui se compose de deux panneaux solaires à installer côte-à-côte ou en angle droit, pour produire environ 450 kWh par an. En savoir plus ? Rendez-vous sur solarbalkon.ch.

Que dit la loi sur les panneaux solaires de balcon, en France ?

En termes de législation stricte, l’installation de panneaux solaires sur un balcon ne nécessite aucune autorisation, comme le confirme le site Engie. En revanche, il semble tout de même judicieux d’informer votre propriétaire de leur installation, si vous êtes locataire. Si vous êtes résidents d’une copropriété, propriétaire ou locataire, ces installations nécessitent une autorisation du syndic de copropriétés, car cela nécessite parfois de modifier certains compteurs électriques (parties communes, parties privées, etc). De plus, le règlement de copropriété peut interdire d’installer quoi que ce soit à l’extérieur des balcons et notamment sur les balustrades pour des raisons d’esthétisme et de sécurité. Plus d’informations : solarbalkon.ch