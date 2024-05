Bluebird Solar dévoile un panneau solaire TOPCon bifacial et à double vitrage de 600 Wc

Le salon RenewX 2024 qui s’est déroulé à Hyderabad, en Inde, les 26 et 27 avril, a été l’occasion pour les entreprises indiennes œuvrant dans les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques de présenter leurs nouveautés. BlueBird Solar a ainsi profité de l’évènement pour dévoiler des modules photovoltaïques bifaciaux à double verre de type N. Arborant une architecture TOPCon (contact passivé à l’oxyde tunnel), ceux-ci possèdent une puissance de sortie de 600 watts-crête. On sait aussi qu’ils présentent une conception à 16 jeux de barres. Un design qui atténuerait les pertes résistives. Cela aurait pour effet d’optimiser la production énergétique.

Des caractéristiques impressionnantes

Hormis leur puissance élevée, ce qui distingue ces nouveaux produits de BlueBird Solar, c’est leur rendement de conversion de 23,25 % et un facteur de bifacialité de 70±5. Par ailleurs, la tension en circuit ouvert est de 53,29 V, alors que le courant de court-circuit est de 13,76 A. Les nouveaux panneaux solaires de la marque indienne ont été conçus pour pouvoir être utilisés dans des systèmes photovoltaïques ayant une tension de service allant jusqu’à 1500 V. BlueBird promet en outre un coefficient de température réduit, ce qui assure un fonctionnement efficace même dans un environnement chaud. En parlant de température, sachez que les panneaux solaires TOPCon de type N peuvent fonctionner entre -40 et +85 °C.

La production de masse pour bientôt

Les modules comportent des fils de tabulation cylindriques ainsi qu’un revêtement antireflet qui ont pour rôle d’augmenter la capacité d’absorption de la lumière. Cette conception permet bien évidemment de maximiser le rendement énergétique. L’entreprise affirme vouloir mettre en production des panneaux solaires de 500 watts à 700 watts afin de mieux répondre aux besoins des clients. Ceux-ci s’adresseront aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Ils comporteront entre 132 et 144 demi-cellules, en fonction des modèles.

Quid des garanties ?

En matière de garantie, BlueBird Solar a annoncé que ses nouveaux modules auraient droit à 12 ans de garantie produit. Comme si cela ne suffisait pas, le fabricant prévoit d’offrir 30 ans de garantie de performance. En effet, les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques TOPCon de type N sont censés perdre uniquement 2 % de leur puissance initiale tous les ans. Cette perte ne serait d’ailleurs que de 0,55 % lors des premières et deuxièmes années. À noter que BlueBird Solar est basée à Jahangir Puri, dans la métropole de Delhi. Elle fait partie de l’ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) qui regroupe les fabricants de modules solaires photovoltaïques agréés par le ministère indien des énergies renouvelables. Plus d’infos : bluebirdsolar.com. Ce type de panneau solaire vous semble-t-il intéressant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .