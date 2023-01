Ajax Systems, le spécialiste des systèmes de sécurité

Plus de 210 000 cambriolages ont eu lieu en France métropolitaine sur l’année 2022, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Des chiffres, chaque année, en hausse, qui inquiètent de plus en plus les autorités. Rentrer de vacances et retrouver sa maison visitée par des malfrats, ou être victime d’un homejacking, ne sont évidemment pas les meilleures expériences à vivre. De nombreux foyers recourent à l’installation de système d’alarme, pour protéger leurs biens. Dans ce domaine, il existe une marque encore peu connue en France, Ajax systems qui, pourtant, se démarque de ses concurrents avec des produits performants, compacts et au design épuré. Découverte.

Ajax systems c’est qui ?

Ajax est une entreprise ukrainienne fondée en 2011 et qui, aujourd’hui, vend ses systèmes de sécurité dans plus de 120 pays. Installer les produits de la marque, et s’assurer d’être à l’abri des cambriolages, mais également des fuites ou des incendies. Aujourd’hui, plus de 2 000 000 de locaux sont protégés par Ajax Security systems, un gage de fiabilité. L’entreprise est spécialisée dans les solutions à la pointe de la science et de la technologie. Les systèmes Ajax sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, en préservant la sécurité des clients. Les technologies dont disposent les alarmes Ajax, le cryptage, la radio ou les algorithmes numériques, sont inventés en interne, et, par conséquent, uniques en leurs genres. L’alarme Ajax est aujourd’hui l’une des meilleures alarmes maison.

Les alarmes Ajax System qu’elles sont-elles ?

Le système d’alarme sans fil proposé par Ajax est l’un des plus fiables existant actuellement. Il combine diverses technologies de communications et des protocoles sécurisés, qui permettent de fournir un système autonome et totalement fiable. Le système de sécurité est ainsi conçu pour que la transmission des données, entre les différents appareils (centrale, smartphone) soit entièrement cryptée et sécurisée. Ajax a aussi misé sur la discrétion, avec des produits au design élégant qui s’affichent comme des éléments décoratifs. Du côté de l’utilisateur, les systèmes Ajax s’installent rapidement et facilement, puisque tout se gère par l’application mobile gratuite fournie par Ajax. Vous découvrirez même la présence d’un assistant interactif qui vous guidera dans la configuration et l’installation de votre alarme maison.

Des alarmes évolutives

En installant un système d’alarme Ajax systems Ukraine, vous pourrez, en fonction de vos besoins, ajouter d’autres éléments de protection sur votre unité centrale. Vous pourrez, par exemple, choisir de vous équiper d’un détecteur de mouvement, d’un détecteur de fumée, ou encore de système anti-intrusion, ou anti-incendie. Alimentées sur batterie, les alarmes Ajax possèdent une grande autonomie, et apportent un confort réel aux utilisateurs, qui peuvent sereinement quitter leur domicile qui reste protégé. Les tarifs d’alarme maison sont parfois dissuasifs, or, Ajax a probablement compris que la sécurité devait être accessible au plus grand nombre. Ils proposent donc des systèmes abordables et faciles à installer. Le système fonctionne sous le protocole radio exclusif Jeweler d’Ajax, qui permet de connecter des détecteurs au concentrateur jusqu’à 2 000 mètres et permet la transmission d’alarmes en 0,15 seconde.

Un système de sécurité Ajax comment ça marche ?

Pour faire installer un système d’alarme Ajax, cela commence par l’installation d’un HUB, qui va permettre à, au moins deux appareils d’être reliés entre eux, de connecter à Internet ainsi qu’à l’application dédiée. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un capteur de mouvement comme le MotionCam, qui capte tout ce qui se passe chez vous, puis envoie des captures à votre société de sécurité, et sur votre smartphone. Vous pourrez également ajouter des détecteurs d’ouvertures des fenêtres et portes, un système de sirène pour dissuader les cambrioleurs et alerter les voisins. La protection de votre maison ne s’arrête pas à un système d’alarme ! Ainsi, il est aussi possible d’intégrer des détecteurs de fuite, ou d’incendie sur l’unité centrale. Tous les appareils de la marque Ajax s’équipent d’algorithmes numériques et de modèles multifactoriels, qui sécurisent votre maison sur tous les fronts. Vous n’aurez pas, non plus, à vous soucier de l’autonomie de vos appareils, les piles préinstallées, ont une durée de vie de sept ans au minimum.

L’application Ajax, conçue pour faciliter la vie

Ajax systems fournit gratuitement une application disponible sur Android et iOS pour faciliter la gestion du système de sécurité à distance. Grâce à l’application, vous pouvez donc démarrer, ou arrêter votre alarme maison en quelques clics, mais également allumer vos appareils, s’ils sont branchés sur les prises intelligentes de la marque ukrainienne. Via l’application, vous recevrez par ailleurs les mises à jour disponibles, le journal complet des événements qui se sont déroulés en votre absence, par le biais d’alertes instantanées, de notifications par SMS, push ou encore appels téléphoniques. L’application surveille par ailleurs les niveaux d’autonomie de chaque appareil connecté, ainsi que leurs performances. L’application vous permet de gérer votre système et d’être alerté en temps réel, et ce, même si vous vous trouvez au bout du monde !

