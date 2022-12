Vous allez peut-être partir en vacances en fin d’année, profiter des joies de la montagne ou passer les fêtes en famille. Vous allez donc quitter votre domicile et l’exposer à des éventuels cambriolages. Entre le 20 et le 31 décembre de chaque année, 38 % des Français quittent leurs domiciles et partent en vacances. Les cambrioleurs savent parfaitement que cette période est propice aux larcins en tout genre et étudient le moment opportun pour s’attaquer à votre domicile. Crise énergétique oblige, les caméras de surveillance à batterie ou sur branchement électrique consomment du courant et ne sont pas l’abri de toute coupure. Et si vous optiez pour une caméra de surveillance solaire ? Explications.

Pourquoi choisir une caméra de surveillance solaire ?

Il existe des dizaines de modèles de caméras de surveillance et la plupart d’entre elles fonctionnent sur batterie. Les plus performantes, quant à elles, sont reliées au système domotique de votre maison. Cependant, en cas de coupure de courant prolongée, elles peuvent ne plus être opérationnelles, même si la plupart conservent une certaine autonomie en cas de coupure passagère. La caméra de surveillance extérieure solaire se révèle être un excellent compromis, elle est économique puisqu’elle ne consomme pas d’électricité, ni de piles et écologique puisqu’elle fonctionne à l’énergie solaire. Pour surveiller l’entrée de votre maison, votre abri de jardin parfois dépourvu d’électricité ou encore une allée de garage, elles s’avèrent très efficaces et fonctionnent évidemment en été comme en hiver.

Les avantages et inconvénients d’une caméra de surveillance solaire ?

Les bénéfices d’une caméra solaire sont nombreux, à commencer par leur prix qui est loin d’être prohibitif puisqu’il faut compter une centaine d’euros pour obtenir un modèle intéressant. Elles sont faciles à installer et ne demandent pas de gros travaux : quelques vis, un endroit stratégique et le tour est joué ! Vous n’avez aucun câble à tirer, aucune tranchée à effectuer, le petit panneau solaire situé au-dessus de la caméra et orienté au sud alimentera en continu la batterie de votre caméra solaire.

Enfin, si vous devez en installer plusieurs, vous gagnerez quelques euros sur votre facture d’énergie et ferez un geste pour la planète puisqu’elles ne consomment aucune énergie fossile. Un dernier avantage ? Elles continueront à fonctionner grâce à la lumière emmagasinée, même en cas de coupure de courant et vous pourrez aussi les relier à vos panneaux solaires si vous en possédez déjà ! Quant aux inconvénients, elles sont assez « voyantes » forcément puisqu’elles sont surmontées de leur panneau solaire. Elles n’ont pas non plus les performances d’un système de surveillance posé par un professionnel et relié à une centrale d’appel, mais elles peuvent dissuader les cambrioleurs et vous prévenir via application en cas d’intrusion pendant votre absence !

Quelques caméras solaires pour vous aider dans votre choix

La caméra de surveillance Argus Eco+Panneau Solaire par Reolink est un petit modèle qui coûte moins de 100 € avec une portée à 10 m et une vision nocturne qui vous renverra les images sur votre Smartphone en Full HD (1080P). Elle est évidemment sans fil et étanche (IP 65) et se dote d’un système audio bidirectionnel. Les enregistrements peuvent être faits sur Micro SD (non fournie).

Reolink Caméra de Surveillance Extérieure, Argus Eco+Panneau Solaire, Caméra Surveillance sur Batteries FHD 1080P Vision Nocturne, Audio Bidirectionne ... CAMERA SOLAIRE 100% SANS FIL : Equipée d'une batterie rechargeable int...

CAPTEUR DE MOUVEMENTPIR & AUDIO BIDIRECTIONNEL : Le capteur PIR intell...

VOIR CLAIREMENT MÊME LA NUIT : Avec un capteur CMOS, la caméra de sécu... 119.99 € 78.72 € Vérifier Promo -34%

La caméra de surveillance solaire WiFi avec Panneau Solaire Ctronics est alimentée par des batteries haute capacité de 10 000 mAh intégrée et fournit une image en continu, de jour comme de nuit. La caméra motorisée WiFi solaire peut tourner de 355 ° horizontalement et 95 ° verticalement, et vous pouvez aussi la tourner manuellement via l’application. Elle dispose d’une portée de 25 m et peut enregistrer les images sur carte Micro SD (non fournie).

Caméra Surveillance Solaire WiFi avec Panneau Solaire Ctronics Caméra IP sans Fil Extérieure sur Batterie 10000mAh Double Détecteurs PIR Radar Vision ... 【Batteries 10000 mAh intégrée & Panneau solaire】-- La caméra de survei...

【Double Capteur de détection PIR + radar】-- La caméra surveillance ext...

【Caméra wifi extérieure motorisé & Audio bidirectionnel 】-- La caméra ... 159.99 € 119.99 € Vérifier Promo -25%

La caméra de surveillance WiFi Extérieure sans Fil Solaire ieGeek possède un petit panneau solaire qui lui garantit un fonctionnement en continu. Elle se dote également d’une fonction sirène d’alarme (3 modes disponibles) pour une dissuasion encore plus efficace. Elle est équipée de 4 lumières IR et 2 blanches, d’un capteur couleur 1/3 CMOS (zoom numérique 4x), fournissant des images couleur de jour comme de nuit et une distance de surveillance jusqu’à 15m. Elle est peut-être la plus intéressante des trois, avec des fonctions importantes et un prix raisonnable.