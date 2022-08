Une start-up invente une puissante et innovante caméra, capable de voir littéralement à travers les murs

Comment faire pour repérer une victime lors d’un effondrement, d’un tremblement de terre, quand les murs forment un barrage infranchissable pour les secours ? La solution future nous viendra peut-être d’Israël, où la start-up Camero-Tech vient de dévoiler sa nouvelle invention : le Xaver 1000, un système de caméra puissant qui permet littéralement de voir à travers les murs. L’entreprise israélienne est déjà spécialisée dans ce type de matériel de sauvetage avec les Xaver 100, 200, 400, etc. Cette technologie existe depuis quelques temps déjà, mais le mystère reste entier sur les possibles utilisations de policiers, pompiers ou militaires. Pourtant, cette invention est géniale et mériterait d’équiper toutes les unités de secours. Découverte de cette étonnante caméra digne d’un film de science-fiction !

Qu’est-ce que le système Xaver par Camero-Tech ?

D’après la description du site Camero-Tech, les systèmes d’imagerie Xaver sauvent des vies et sont la solution choisie par les principales agences militaires dans la plupart des pays du monde. Ces caméras sont conçues pour fournir une solution optimale et aider les secours dans la recherche et le sauvetage de victimes. Avec le nouveau Xaver 1000, cette technologie innovante se trouve encore plus poussée… Cette invention permet d’afficher directement sur un écran ce qui se passe derrière un mur avec une précision suffisante pour distinguer les positions des victimes. Tout cela serait rendu possible grâce à l’intelligence artificielle et aux relevés radar.

La caméra Xaver 1000 pourquoi faire ?

Cette caméra n’est pas conçue pour espionner et les images qu’elle renvoie ne sont pas en haute définition. Les produits de Camero-Tech se destinent aux secours, tels que les pompiers qui auraient à rechercher des victimes lors d’effondrement de bâtiments ou à la suite de bombardements, comme ce fût le cas récemment en Ukraine. Les images renvoyées sur l’écran sont précises sans pour autant permettre d’identifier une personne. Le but n’est pas de savoir qui se trouve derrière les murs, mais de pouvoir sauver cette personne des flammes par exemple, sans que le pompier n’ait à y pénétrer. La Xaver 1000 pourrait détecter la présence d’une vie dans la pièce, mais également savoir combien de personnes s’y trouvent, de quelles tailles elles sont et où elles se dirigent. Il peut aussi détecter la présence d’un enfant ou d’un animal, donc un être vivant de plus petite taille que celle d’un adulte.

Comment fonctionne cette caméra ?

Nous ne savons pas grand-chose sur le déploiement de cette invention, l’entreprise reste mystérieuse sur ce nouvel appareil de détection qui n’apparaît pas encore sur le site de la marque. On sait qu’elle a une portée de 42 mètres, qu’elle fonctionne sur batteries et pèse environ 16 kilos. elle peut être utilisée par une seule personne sans que celle-ci n’ait besoin d’une formation complexe.

Le Xaver™ 1000 est un système essentiel pour les militaires, les forces de l’ordre, les équipes de recherche et de sauvetage et les unités de renseignement, opérant dans diverses situations, y compris les environnements urbains hostiles et les catastrophes. Le système crée une image visuelle 3D de connaissance de la situation sans précédent, offrant un avantage opérationnel clair et la possibilité de ” pénétrer dans le connu “. Camero Tech

e modèle a été dévoilé lors de l’exposition Eurosatury 2022, un salon militaire bisannuel qui se déroule à Paris. Ce salon étant exclusivement réservé aux professionnels, forces armées et organismes gouvernementaux, aucun communiqué n’a été fait quant à son éventuel déploiement. Si l’on tient compte des performances du Xaver 800, le plus puissant actuellement disponible, voici ce qu’il propose :

Conçu pour les missions ISR.

Détection fiable, images haute résolution à travers les matériaux muraux les plus courants.

Capacité d’imagerie 3D pour une interprétation intuitive des images.

Navigation 3D unique.

Suppression efficace de l’encombrement.

Détection simultanée d’objets statiques et vivants.

Fournit des informations sur les dimensions de la pièce et les principaux éléments d’infrastructure.

Enregistrement de données à bord pour l’analyse post-mission, la formation et le débriefing.

Comprend une sortie VGA et S-Vidéo.

Gageons que le Xaver 1000 sera encore plus performant… Une belle invention qui pourrait sauver des vies, nous, on est pour ! Plus d’informations : camero-tech.com