Et maintenant, un lit qui protège des séismes et tremblements de terre

Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels assez courants. Chaque année, les centres de sismologie en recensent environ 15 000 à travers la planète. Certaines manifestations ont une faible magnitude et ne font pratiquement aucun dégât.

En revanche, les séismes d’une magnitude plus élevée peuvent être dévastateurs. Cela a entre autres été le cas en août dernier en Haïti. Un séisme d’une magnitude supérieure à sept avait ravagé la petite commune de Petit-Trou-de-Nippes. L’incident a fait des dizaines de milliers de sinistrés et plus de 2 200 morts.

Réduire la menace qui pèse sur les dormeurs

Un séisme peut être suffisamment puissant pour provoquer l’effondrement des habitations. La chute des éléments de charpente ou de toiture menace ainsi les occupants.

En cas d’un épisode sismique, il peut être difficile, par manque de temps, de quitter son lit pour trouver refuge sous une table. Le fait de se réveiller de manière brutale peut d’ailleurs entrainer un étourdissement et une désorientation, ce qui complique davantage la situation. En fait, notre reflexe nous poussera à comprendre ce qu’il est en train de se passer, plutôt que d’aller se réfugier.

Une toile en fibre de carbone renforcée

Pulkit Ahuja est parti de ce constat pour concevoir son lit révolutionnaire. L’entrepreneur indien a imaginé un tissu qui se déploie pour couvrir la ou les personnes qui dorment dessus. Sa fonction est évidemment de dévier ou de supporter les débris qui pourraient tomber.

Il est important de noter que la couverture protectrice est fabriquée en fibre de carbone renforcée – un matériau réputé pour sa résistance. Par ailleurs, le déploiement de la toile de protection se fait au moyen d’un arceau intégré au cadre du lit. Le dispositif utilise deux moteurs électriques disposant chacun d’une batterie. Autant dire qu’il ne nécessite pas de branchement sur le secteur.

L’homme d’affaires indien a récemment obtenu un brevet pour son invention. Cependant, aucune page du document ne mentionne le délai de déploiement de la toile. Le processus doit être suffisamment rapide pour assurer une protection efficace. Rappelons que les tremblements de terre sont des phénomènes très brefs.

Un déclenchement automatique

Le dormeur n’aura même pas besoin de se réveiller pour déployer le voile de protection. Le processus se déclenche automatiquement. Le lit intègre effectivement un vaste réseau de capteurs sismiques. Ce réseau est capable de détecter les signes préliminaires d’un tremblement de terre. Lorsqu’une secousse se produit, il suffit de rester sur son lit et attendre le déploiement du dispositif. Le lit innovant de Pulkit Ahuja est principalement destiné aux régions frappées régulièrement par des activités sismiques.

L’entrepreneur indien a inventé un lit avec un système de protection ingénieux. Néanmoins, il reste à savoir si une telle solution est à la portée de tous.