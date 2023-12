Puis-je installer mes panneaux solaires moi-même ?

Le saviez-vous qu’un panneau solaire de 1 m² peut produire environ 280 kWh par an, s’il est bien incliné et orienté ? C’est la raison pour laquelle de plus en plus de Français se tournent vers ce dispositif qui, notons-le, permet de capter l’énergie solaire et de la transformer en électricité. Actuellement, face à la flambée des prix des énergies fossiles, plus de 120 000 foyers s’équipent en panneaux solaires, en France. Si certains font appel à des professionnels pour la pose de leurs équipements, d’autres effectuent eux-mêmes les travaux d’installation. En effet, il est possible d’installer soi-même son matériel photovoltaïque, à condition de respecter les règlementations en vigueur et un certain nombre de paramètres.

Pourquoi installer soi-même ses panneaux photovoltaïques ?

Installer soi-même ses panneaux solaires est un bon moyen de réduire le coût total du projet et, par conséquent, d’économiser sur la facture finale. Cependant, l’installation de ce type de dispositif peut s’avérer un peu compliqué, car il faut suivre plusieurs étapes. Il est important de déterminer la faisabilité du projet, et de vérifier si le logement est bien adapté à ce type d’équipement. En effet, pour une installation réussie, il est nécessaire de se procurer les bons supports et fixations ; réaliser au préalable un plan de positionnement des panneaux sur le toit, en fonction de la surface disponible et de l’exposition au soleil ; comparer les offres afin de faire le bon choix, etc. À noter qu’il existe plusieurs types de panneaux photovoltaïques sur le marché : polycristallins, monocristallins, à couches fines…

Les paramètres à étudier

Plusieurs facteurs doivent être étudiés comme la pente et la solidité du toit, ou encore l’exposition au soleil. Vous devez vous assurer que le toit, qu’il soit plat ou incliné, supporte bien le poids des panneaux. Si la toiture est en pente, l’angle d’inclinaison idéale est de 30°. Concernant l’exposition au soleil, pour une production maximale, une bonne orientation (plein sud) et inclinaison (de 15 à 35°) du dispositif est essentielle. Hormis ces critères, il y a également des obligations légales à respecter.

Si vous voulez raccorder les panneaux photovoltaïques au réseau, il est entre autres obligatoire d’informer le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité. Il faudra par ailleurs signer une Convention d’Autoconsommation Sans Injection (CACSI) et de fournir un certificat Consuel, attestant la conformité de l’installation. Certaines communes peuvent imposer des règles particulières et dans ce cas, il est nécessaire de transmettre une déclaration préalable de travaux aux services communaux ou intercommunaux d’urbanisme. Si vous prévoyez d’installer vous-même vos panneaux solaires, assurez-vous de toujours vérifier le Plan local d’urbanisme ou le Plan d’occupation des sols.

Installation DIY de panneaux photovoltaïques : risques et inconvénients

Bien qu’il soit intéressant de poser soi-même ce dispositif, surtout en termes de coût, cela peut comporter des risques et des inconvénients. Votre sécurité est en jeu si vous ne disposez pas les compétences techniques nécessaires, notamment en bricolage, en électricité et en couverture. De plus, les éventuels dommages pouvant survenir lors de l’installation (causés aux occupants ou au logement) ne seront pas pris en charge par votre assureur. De même, vous n’avez pas la possibilité de revendre votre surplus d’électricité ou de production solaire, et de bénéficier de la prime à l’autoconsommation photovoltaïque.

En effet, cette aide financière ne peut pas être accordée sans l’intervention d’un installateur Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). Bref, l’installation DIY des panneaux solaires comporte des avantages et des inconvénients, et il vous appartient de peser le pour et le contre. Si vous n’êtes pas sûr de vos capacités, il est préférable de faire appel à un installateur agréé. Souhaitez-vous ou avez-vous installé vos panneaux solaires ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .