Roofit.Solar dévoile une toiture 100 % solaire intégrée aux bâtiments, résistante aux intempéries et au feu

Au premier semestre 2023, presque tous les États membres de l’Union européenne ont été concernés par la hausse des coûts de l’énergie. Une augmentation significative était, d’ailleurs, observée dans certains pays comme les Pays-Bas (953,2 %), la Lituanie (87,8 %), la Roumanie (77,3 %) et la Lettonie (73,6 %). Aujourd’hui, bien que les prix de l’électricité et du gaz se stabilisent, ils restent élevés. Pour se protéger de cette flambée de prix, plusieurs ménages préfèrent produire eux-mêmes leur énergie via les technologies photovoltaïques. Cette solution permet d’accéder à de l’électricité propre et accessible à coût plus réduit. Il est possible d’installer des toits solaires complets sur des bâtiments en cours de construction ou de rénovation. L’entreprise Roofit.Solar, basée en Estonie, propose notamment un système de toiture qui produit de l’énergie solaire verte, sans nuire à l’esthétique d’une maison. Celui-ci serait fabriqué à partir des matériaux dont les performances ont été rigoureusement testées. Explications.

En quoi ces toits solaires sont-ils différents ?

Ces toits solaires combinent des techniques de construction de toiture conventionnelles avec une technologie photovoltaïque de pointe et un design élégant. Ils sont composés de cellules mono-PERC intégrées dans l’acier de qualité (fourni par l’aciérie suédoise SSAB). Ces cellules photovoltaïques se distinguent par leur légèreté et leur structure presque invisible à distance. Techniquement, ces toits métalliques à joint debout sont constitués de longs panneaux verticaux, ainsi que de joints surélevés et emboîtables formant un joint étanche. En effet, les modules sont soudés entre eux pour créer une structure unique. Cette technique innovante convient aussi bien aux bâtiments résidentiels qu’aux bâtiments commerciaux et industriels.

Quels sont leurs principaux avantages ?

Selon l’entreprise Roofit.Solar sur son site internet, ce système de toiture solaire intégrée résiste aux conditions météorologiques extrêmes (neige, glace, grêle, vent, etc.) grâce à son installation spécifique et à ses matériaux de haute qualité. Il a subi un test de résistance aux charges de neige, sans perte importante de performance. De plus, les panneaux en acier affichent l’indice de résistance au feu le plus élevé (classe A), garantissant une sécurité d’utilisation supplémentaire. En outre, ils sont protégés contre la corrosion et le vieillissement prématuré. Ils sont conformes à des normes de sécurité rigoureuses. Leur intégration complète dans la structure de la toiture leur confère une stabilité mécanique et une robustesse plus élevées que celles des modules photovoltaïques traditionnels. Il est à noter que l’acier SSAB possède une durée de vie allant de 50 à 100 ans.

Une solution photovoltaïque certifiée

Ces toits solaires certifiés répondent aux normes internationales en vigueur. De plus, ils sont vendus avec une garantie de 10 ans. Leur performance initiale est maintenue à 97,5 % au cours de la première année d’usage. Grâce à leur conception deux-en-un, les propriétaires pourraient réaliser des économies sur les coûts de matériaux et de main-d’œuvre lors de leur pose. Concernant les panneaux solaires utilisés, ils sont équipés de cellules Mono PERC. La société Roofit.Solar en présente trois modèles différents : le modèle de 550 x 1343 mm (150 W/m²), le modèle de 550 x 1377 mm (155 W/m²) et le modèle de 712 x 1377 (160 W/m²).

L'énergie produite par les toits photovoltaïques peut directement être utilisée ou stockée dans des batteries. L'électricité excédentaire peut également être revendue à un producteur d'énergie publique. Plus d'informations : Roofit.solar.