Des scientifiques ont une solution simple pour protéger les panneaux solaires de la grêle

Ces dernières années, les tempêtes de grêle sont de plus en plus fréquentes et violentes dans certaines régions. Le réchauffement climatique est en la cause, selon les scientifiques, car l’air plus chaud retient davantage l’humidité. Ce qui entraîne une augmentation de l’eau transportée vers les hautes altitudes, où elle peut geler et former des grêlons. Or, ces derniers peuvent endommager les récoltes, les bâtiments et les véhicules, mais aussi les panneaux solaires. D’ailleurs, selon cette nouvelle étude, les installations photovoltaïques dont l’épaisseur du verre frontal est inférieure à 4 mm peuvent subir de graves fissures, réduisant considérablement la production globale d’électricité. Découverte !

L’impact de la grêle sur les panneaux solaires

Ceci est un fait, la grêle peut endommager le verre des modules photovoltaïques, en provoquant entre autres des microfissures ou tout simplement en le brisant. En effet, il se peut qu’elle cause des microfissures qui ne sont pas visibles à l’œil nu, mais qui peuvent cependant entraîner la formation de points chauds. Des désagréments pouvant impacter considérablement sur la performance et la durée de vie des panneaux solaires. Il n’est pas rare que les grêlons fassent des dégâts majeurs, comme ce qui s’était produit dans une centrale solaire de 178 MW dans le comté de Pecos, en 2019. Plus de 400 000 modules photovoltaïques ont été endommagés, soit une perte d’environ 65 millions d’euros. En 2023, une ferme solaire dans le Nebraska aurait également subi le même sort.

Des tests effectués sur des panneaux solaires de différentes épaisseurs

Les chercheurs du Vellore Institute of Technology, du Waaree Energies Ltd. et de la City University ont testé la résistance des panneaux solaires aux grêlons. Dans le cadre de l’expérience, ils ont comparé trois modèles avec un verre frontal de différentes épaisseurs, soit 2,8 mm, 3,2 mm et 4 mm. Ils les ont soumis à des grêlons de différents poids (7,5 à 80 g), tailles (25 à 55 mm) et à des vitesses variables (23 à 34 m/s). D’après les tests, celui doté d’un verre de 4 mm n’a perdu que 1,1 % de puissance de sortie et a résisté à l’impact du grêlon de 55 mm, bien qu’il ait subi quelques microfissures. Les panneaux de 2,8 mm et 3,2 mm d’épaisseur, quant à eux, ont perdu respectivement 21,8 % et 11,74 % de puissance de sortie et n’ont résisté qu’au premier impact du grêlon de 45 mm. Ils ont subi d’importantes fissures au point d’impact.

Opter pour des modules photovoltaïques avec un verre épais

D’après les résultats de cette étude, l’épaisseur standard (3,2 mm) des panneaux solaires proposés sur le marché ne serait donc pas adaptée à une utilisation dans les régions sujettes à la grêle. Dans ces zones, les chercheurs proposent ainsi d’opter pour des modules photovoltaïques avec un verre frontal d’au moins 4 mm d’épaisseur pour réduire ou éviter les dommages causés par les grêlons. Même s’ils sont plus coûteux à l’achat, cela reste la meilleure option selon eux. Plutôt que de payer des coûts supplémentaires liés aux dommages engendrés par la grêle ou d’opter pour des solutions alternatives, comme l’amélioration de la couverture d’assurance pour les événements à risque.

Quoi qu'il en soit, il est important de prendre les mesures nécessaires pour éviter les conséquences dévastatrices des grêlons sur les installations photovoltaïques. Plus d'informations à propos de l'étude publiée sur sciencedirect.com.