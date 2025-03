LONGi dévoile le Hi-MO 5 Ice-Shield, un panneau solaire renforcé qui résiste à la grêle

Si vous ne le savez pas encore, LONGi est un spécialiste chinois de l’énergie solaire. Depuis sa création au début des années 2000, la société s’efforce de se distinguer de la concurrence en développant et en assemblant elle-même ses produits qui sont parmi les plus performants du marché. C’est par exemple, le cas de l’Hi-MO 5 Ice-Shield. Il s’agit d’un panneau solaire renforcé basé sur le très populaire Hi-MO 5 lancé en 2020. Le blindage a pour but de prévenir les dommages occasionnés par la grêle et les tempêtes. Concrètement, le produit a été conçu pour résister à l’impact d’un grêlon de la taille d’une boule de billard (55 mm) se déplaçant jusqu’à 33,9 mètres par seconde.

Un vitrage supplémentaire

L’amélioration permet aussi au panneau solaire de résister à des charges de vent allant jusqu’à 3 600 Pa, soit l’équivalent d’une vitesse de vent d’environ 275 km/h. Le Hi-MO 5 classique utilise un verre renforcé thermiquement de 2 mm d’épaisseur à l’avant et à l’arrière. En revanche, le modèle Ice-Shield ajoute une couche supplémentaire de 3,2 mm en verre trempé à l’avant. Le vitrage de l’Hi-MO 5 non renforcé peut se briser sous l’impact de grêlons de plus de 25 mm. Cela se produit à des vitesses bien inférieures à la limite maximale supportée par l’Hi-MO 5 Ice-Shield.

Une résistance accrue

Le verre supplémentaire ajouté par LONGi est de même nature que le matériau utilisé pour renforcer la résistance mécanique des écrans de smartphone. Résultat, l’Hi-MO 5 Ice-Shield supporte une énergie d’impact jusqu’à environ 17 fois supérieure à celle du modèle classique. En plus de ce vitrage ultra-résistant, le module blindé possède un cadre renforcé en alliage d’aluminium anodisé 6005-T6. En proposant cette conception, le fabricant veut permettre à ses clients d’avoir à leur disposition des panneaux solaires qui résistent mieux aux phénomènes météorologiques extrêmes entrainés par le changement climatique.

Des cellules solaires M10

Le LONGi Hi-MO 5 bénéficie d’une garantie produit de 12 ans et d’une garantie de performance linéaire de 30 ans. Comme indiqué plus haut, il préserve les caractéristiques de base de l’Hi-MO 5 standard. Ce dernier utilise notamment des cellules M10 et propose un soudage intelligent uniforme qui lui permet d’atteindre un facteur de charge important. Il s’agit d’un module solaire à architecture monocrystalline adapté aux environnements exposés à des températures allant de -40 °C à +85 °C.

Par ailleurs, il convient aux systèmes photovoltaïques ayant une tension de service qui ne dépasse pas 1500 V. La puissance de sortie va de 540 Wc à 560 Wc, en fonction des versions, alors que la tension à vide oscille entre 41,65 V et 42,25V. Plus d'infos : longi.com.