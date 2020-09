Laurastar Iggi, un appareil pour désinfecter les masques en tissus en 5 secondes chrono, sans les laver !

Dans le choix des masques, il y a deux écoles ! Ceux qui optent pour les masques jetables, certes pratiques, mais peu écologiques. Et il y a ceux qui optent pour des masques en tissus, achetés dans le commerce ou fabriqués maison. Toujours est-il que les masques en tissus doivent être lavés…

Au départ, le lavage préconisé était de 60° mais bien peu de tissus résistent à des lavages fréquents à cette température. Depuis le 7 septembre dernier, le lavage à 40° semble avoir la faveur des experts… Mais saviez-vous qu’il existait un appareil de la marque LAURASTAR qui pouvait vous sauver la mise et vous éviter de faire tourner la machine à laver trop souvent ?

La célèbre marque suisse, Laurastar, lance son nouvel appareil. Baptisé IGGI, c’est un steamer hygiénique nomade ! Laurastar est spécialisé dans les appareils vapeur haut-de-gamme comme les centrales vapeurs ou défroisseurs de vêtements. Le nouveau-né de la marque défroisse les vêtements mais, en plus, il décontamine les objets et les textiles.

Une innovation déjà récompensée

L’IGGI de Laurastar a reçu cette année les prix RED DOT DESIGN AWARD et iF DESIGN AWARD 2020 pour son innovation. Testé et approuvé par des experts scientifiques, il fonctionne sur vapeur sèche… Plus besoin donc de sécher votre masque une fois lavé. La technologie Dry Microfine Steam permet d’éliminer 100% des acariens mais également 99% des bactéries, champignons ou virus du tissu.

L’IGGI peut ainsi décontaminer les masques en tissus en quelques secondes, mais également les poignées de portes, les essuie-mains ou tout objet ou tissu potentiellement contaminé. La technologie employée garantit une désinfection facile et rapide sur tous supports et sans aucun produit chimique.

En cinq secondes chrono, votre masque est réutilisable et nettoyé de tout virus. Et en plus, vous pouvez le transporter partout grâce à son faible encombrement et à son poids plume (1.08 kg).

Combien ça coûte ?

Le IGGI de Laurastar sera disponible à la vente (en blanc ou rouge) dès le 18 septembre dans les magasins spécialisés (Fnac, Darty, Boulanger…). En revanche, il est déjà disponible en précommande sur le site Laurastar au prix de 199€. C’est le moment ou jamais d’investir, on se doute bien que le nettoyage des masques pourrait s’intensifier dans les mois à venir !

Estalon Lot de 6 masques de protection réutilisables en coton lavables et respirants pour homme et femme Étirez les passants d'oreilles pour augmenter la taille. Élégants et confortables : Sangles d’oreilles douces et extensibles apportent de la fermeté à ces masques épais et tendance, sans causer de pression supplémentaire sur vos oreilles. Ces masques sont réutilisables et lavables.